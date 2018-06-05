به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات طی روزهای ۱۸ تا ۲۰ خردادماه برگزار خواهد شد. برای حضور در این رقابتها ۶۰۷ کاراته کا از ۶۳ کشور ثبت نام کرده اند. در این بین ژاپن با ۴۶ کاراته کا بیشترین نماینده را دارد. پس از آن ایتالیا با ۴۵ و ایران با ۴۳ در رتبه های بعدی قرار دارند.

ترکیه میزبان رقابتها نام ۳۵ کاراته کا وارد لیست مسابقات کرده است. ضمن اینکه کشورهای لوکزامبورگ، دانمارک، شیلی، برزیل، استرالیا و بوتسوانا هم با یک شرکت کننده کمترین نماینده را در این رقابتها دارند.

در اوزان مختلف نیز کاتای انفرادی زنان با ۶۰ کاتارو بیشترین شرکت کننده را دارد. ضمن اینکه وزن ۶۷ کیلوگرم مردان با ۵۸ شرکت کننده دیگر وزن شلوغ این دوره از مسابقات است. کمترین شرکت کننده را نیز کاتای تیمی زنان با ۵ و کاتای تیمی مردان با ۷ تیم در اختیار دارند.

نکته جالب اینکه در کاتای تیمی زنان سه تیم ایرانی اصفهان، تهران و jska به همراه تیم های ترکیه و ایران به رقابت خواهند پرداخت. در بخش مردان هم دو تیم از کاتای کشورمان به رقابت با ۵ تیم دیگر از آذربایجان، مراکش، ترکیه، ایتالیا و تیمی با عنوان فدراسیون جهانی رقابت خواهند کرد.

از ایران و در بخش بانوان نگین باقری، نسیرین دوستی، سارا بهمن یار، طراوت خاکسار، آویشن باقری، حمیده عباسعلی، زهره برزگر، فاطمه چالاکی، رزیتا علیپور،مبینا کاویانی و محدثه آقایی برای حضور در این مسابقات ثبت نام کرده اند.

در بخش مردان نیز امیرمهدیزاده، ابوالفضل شهرجردی، مجید حسن نیا، امیرمیرزایی، سعید احمدی، هامون درفش پور، سعید علیپور، علی اصغرآسیابری، بهمن عسگری، ابراهیم حسن بیگی، احمدرضا محمدی، مهدی خدابخش، امیربهادرتدین، صالح اباذری، کیوان بابان، محمدرضا مرادی، سعید کریمی، باربد صداقت، علی فداکار، مهدی قراری زاده، احسان حیدری، مجید نیکوهمت، هادی عرب، مهدی عاشوری، سامان حیدری و سجاد گنج زاده، راهی استانبول خواهند شد.

در بین نفرات فوق اعضای تیم ملی از سوی فدراسیون اعزام خواهند شد و سایر کاراته کاها با هزینه شخصی در این مسابقات شرکت می کنند. اعضای تیم ملی چهارشنبه راهی استانبول می شوند.