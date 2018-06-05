ماده گرافنی برای جذب رطوبت کفش ها ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، کیسه های کوچک حاوی ژل سیلیکا که در همه چیز از جعبه های کفش گرفته تا بسته بندی های مختلف به کار می روند، عاملی مهم در جلوگیری از رشد قارچ و گسترش رطوبت هستند.

اکنون دانشمندان ماده ای ساخته اند که می تواند ۲ برابر ژل های سیلیکایی رطوبت جذب کند و به کارگیری آن در کفی کفش ها سبب می شود، پاپوش مذکور تازه و نو بماند. البته این یکی از کاربردهای آن است.

دانشمندان دانشگاه نیوساوث ولز در استرالیا این ماده را با به کارگیری نوعی گرافن (به نام اکسید گرافن) ساخته اند که شامل اتم های کربن، اکسیژن و هیدروژن است. این ماده از راه فراوری گرافیت (مدل سه بعدی گرافن) ساخته می شود.

با این روش ماده ای لایه لایه با رویه لمینیتی به وجود آمد که قابلیت های خارق العاده جذب دارد. از این ماده قبلا برای تولید غشایی استفاده می شد که نمک را از آب دریا جدا یا آب را از مواد رادیواکتیویته پاکسازی می کند.

محققان دانشگاهی برای درک بهتر قابلیت جذب این ماده آزمایش هایی انجام دادند. آنها متوجه شدند این ماده می تواند ۰.۵۸ گرم آب به ازای هر گرم اکسید گرافن جذب کند. همچنین آنها متوجه شدند با تغییر فضای بین هر لایه از اکسید گرافن آنها می توانند میزان قابلیت جذب رطوبت را تغییر دهند.

گفته شده است می توان از ماده مذکور در دستگاه های الکترونیکی، دستگاه های تهویه هوا، کفش و بسته بندی های مختلف استفاده کرد.

ار آنجا که این ماده رطوبت را در دمای پایین تر از مواد خشک کننده فعلی خارج می کند، می توان آن را خشک و دوباره استفاده کرد.