۲.۵ تن مواد غذایی در قم از چرخه مصرف خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، حسن ایزانلو گفت: طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی ویژه ماه مبارک رمضان از ۲۲ اردیبهشت‌ماه آغاز شده که تیم‌های بهداشتی در راستای خدمات رسانی تلاش می‌کنند.

وی بیان داشت: ۲.۵ تن مواد غذایی فاسد و غیر قابل مصرف از گردونه مصرف خارج و معدوم شد و در طول این فعالیت‌ها علاوه بر ۶۹۹ مورد سنجش با تجهیزات پرتابل بازرسی، هزار و ۲۸۳ مورد کلرسنجی آب، ۱۶۸ مورد نمونه برداری آب آشامیدنی و همچنین ۶۲ مورد نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک نیز صورت گرفته است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم تصریح کرد: نظارت بر کلیه مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی با اولویت مراکز حساس از قبیل زولبیا و بامیه‌پزی و شیرینی‌های سنتی مخصوص این ایام در حال انجام است.

وی گفت: همچنین صنوف حلیم و آش پزی، کبابی، نانوایی‌ها و خرما فروشی و اماکن عمومی نیز با تأکید بر رعایت بهداشت فردی، بهداشت ابزار و وسایل کار، بهداشت محیط و نظافت محل کسب، بهداشت مواد غذایی خصوصا سالم بودن مواد اولیه و محصولات و همچنین کنترل عرضه دخانیات از جمله فعالیت‌های بازرسان است.

ایزانلو با اشاره به سامانه ۱۹۰ گفت: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی با شماره تماس ۱۹۰ سامانه ویژه رسیدگی به شکایات بهداشتی وزارت بهداشت تماس حاصل و گزارشات یا شکایات خویش را اعلام کنند.