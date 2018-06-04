تهران و باکو در مسیر همکاری های راهبردی مصمم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در دیدار رئیس جمهور آذربایجان با بیان اینکه هیچ محدودیتی در توسعه روابط وجود ندارد، تاکید کرد: تهران و باکو در مسیر همکاری های راهبردی و برای اجرای هر چه سریعتر توافقات مشترک، مصمم هستند.

محمود واعظی در این دیدار که در باکو انجام شد، با تبریک اعتماد مجدد مردم جمهوری آذربایجان از برنامه‌های آقای "الهام علیف" در انتخابات اخیر و علاقه آنان به ادامه مسیر توسعه و پیشرفت کشورشان با رای مجدد به ریاست جمهوری وی، گفت: زیرساخت های لازم برای همکاری دراز مدت تهران - باکو با حمایت روسای جمهوری آماده شده و کمیسیون مشترک فعالانه پیگیر اجرای طرحها و برنامه ها است.

وی تصریح کرد: تمام مقدمات لازم برای همکاری در پروژه های راهبردی نظیر همکاری در حوزه انرژی در دریای خزر و همچنین پروژه رشت - آستارا فراهم است. همکاری در بخش صنعت، تجارت و برق نیز توسعه یافته، گمرک ها ۲۴ ساعته فعالند و هنچنین در زمینه کشت فرامرزی و همکاری ها در زمینه داروسازی، کارها به خوبی به پیش می رود.

واعظی با اشاره به مسایل منطقه و استقبال از حضور موثر مردم در انتخابات اخیر عراق و لبنان، اقدام تحریک آمیز آمریکا در انتقال سفارتش به قدس شریف را زمینه ساز جنایات گسترده رژیم صهیونیستی و به خاک و خون کشیدن مردم مظلوم فلسطین در غزه دانست.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه همکاری سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه برای استمرار صلح و ثبات در سوریه ادامه دارد، گفت: باید تلاش کنیم ترویست ها، سایر کشورهای منطقه را مورد آسیب قرار ندهند.

واعظی همچنین به موضوع برجام و خروج یکجانبه آمریکا از آن پرداخت و با بیان اینکه خروج آمریکا از برجام در ادامه تفکری در کاخ سفید است که همه پیمانهای بین المللی و چندجانبه مثل پیمان پاریس و توافقنامه های تجاری را یکجانبه بر هم می زند، اظهارداشت: ایران پیش بینی و آمادگی لازم را برای شرایط جدید داشت.

رئیس جمهور آذربایجان نیز در این دیدار، اراده دو دولت و خواست دو ملت را توسعه و گسترش روابط دانست و تاکید کرد: سفر اخیر آقای روحانی به باکو زمینه ساز پیشرفت های جدید در روابط شد و اجرای کامل و سریعتر توافقات دوجانبه برای آذربایجان اهمیت فراوانی دارد.

"الهام علیف" با تاکید بر اینکه تصمیمات کمیسیون مشترک همکاری در حال اجراست و هیچ محدودیتی برای توسعه روابط با ایران وجودندارد، اظهارداشت: طرحهای مهم آستارا – آستارا و همکاری در حوزه انرژی خزر را بدقت پیگیری می کنیم. باکو پایبند به اجرای توافقات با تهران است و اجازه دخالت به کسی را در این زمینه نمی دهد.

وی با بیان اینکه آذربایجان به همکاری های دوجانبه و سه جانبه با ایران برای توسعه صلح و امنیت در منطقه ادامه خواهد داد، گفت: باکو از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در سوریه و سایر کشورهای منطقه دفاع می کند و همچنین خوشحالیم که با همکاری ایران، روسیه و ترکیه، اوضاع سوریه رو به ثبات است.