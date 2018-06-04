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۱۴ خرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۳۳

با سخنرانی رهبر انقلاب؛

مراسم بیست و نهمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) برگزار شد

مراسم بیست و نهمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) برگزار شد

مراسم بیست و نهمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) با حضور پر شور ملت ایران و مقامات کشوری، لشکری و مهمانان خارجی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت بیست و نهمین سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، با حضور عاشقان و شیفتگان خمینی کبیر، شخصیت های سیاسی، لشکری و کشوری ایران و مهمانان خارجی در مرقد مطهر امام خمینی (ره) برگزار شد.

در آغاز این مراسم شرکت کنندگان در سوگ ضربت خوردن حضرت علی(ع) عزاداری کردند.

رهبر معظم انقلاب در جمعِ زائران و عاشقان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی سخنرانی کردند.

بیش از ۳۰۰ خبرنگار خارجی مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی را پوشش خبری و رسانه ای دادند.

کد مطلب 4313754

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