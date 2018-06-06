آزمون جایابی دندانپزشکان خارج از کشور مرداد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور ۴ مرداد ۹۷ برگزار خواهد شد. ثبت نام در این آزمون از ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۱۰ تیر آغاز می شود و در ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۶ تیر ۹۷ پایان می یابد.

داوطلبان پیش از ثبت نام اینترنتی، باید در «مرکز خدمات آموزشی» وزارت بهداشت تشکیل پرونده داده یا آن را تکمیل کنند. فقط افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی معرفی شده باشند، واجد شرایط ثبت نام و مجاز به شرکت در آزمون جایابی هستند (ورودی های پیش از اگوست ۲۰۰۹).

داوطلبان باید با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی و ورود به پیوند «سی و یکمین دوره آزمون جایابی» و پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام به مبلغ یک میلیون و ۷۰ هزار ریال (۱۰۷ هزار تومان) فرم ثبت نام را تکمیل و کد رهگیری دریافت کنند.

مدارک مورد نیازجهت ثبت نام اینترنتی نیز در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به طور کامل درج شده است.

کارت شرکت در آزمون از ساعت ١٨ روز سه شنبه ۲ مرداد ۹۷ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

داوطلبان باید پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی خود را در روز آزمون همراه داشته باشند، در غیر این صورت از ورود آنان به سالن برگزاری آزمون جلوگیری خواهد شد.

منابع آزمون جایابی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور سال ۱۳۹۷ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی پیوند «منابع آزمونها»، پیوند «منابع آزمون جایابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته دندانپزشکی سال ۱۳۹۷» قابل دسترسی است.

آزمون رأس ساعت ٩ صبح روز پنجشنبه ۴ مرداد ۹۷ برگزار می شود. مکان برگزاری آزمون در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران است که نشانی دقیق آن روی کارت ورود به جلسه درج می شود.

در آزمون، نمره منفی اعمال نمی شود. داوطلبان دانش آموخته از دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، باید ٦٠ درصد نمره کل آزمون را کسب کنند.

مطابق با مصوبه ۱۷ خرداد ۹۴ شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور برای داوطلبانی که نمره حد نصاب قبولی آزمون (٦٠ درصد) را کسب نکرده اند، به صورت زیر اقدام خواهد شد:

فاصله بین کف نمره آزمون و حد نصاب قبولی، به سه محدوده نمره ای تقسیم و حائزان نمره هر محدوده به ترتیب جهت طی دوره تکمیلی از ابتدای سالهای سوم، چهارم و پنجم دندانپزشکی

گروه بندی می شوند.

داوطلبان مطابق با گروه بندی بالا، با احتساب نمره کسب شده در آزمون، اولویت انتخابی محل تحصیل و ظرفیت باقیمانده دانشکده های دندانپزشکی، برای تحصیل به دانشگاهها معرفی خواهند شد.

باتوجه به متفاوت بودن میزان شهریه دانشگاهها، داوطلبان موظفند پیش از انتخاب محل تحصیل، از مبلغ شهریه دانشگاه های مورد نظر خود (از طریق مراجعه به سایت دانشگاهها و/یا

مراجعه حضوری) مطلع شوند. پس از انتخاب و پذیرش در دانشگاه، هیچ عذری پذیرفته نیست.

داوطلبان باید در انتخاب اولویت های محل تحصیل دقت کنند زیرا پس از اعلام نتایج نهایی، جا به جایی یا انتقال امکانپذیر نیست.

پس از آزمون نمره و رتبه کسب شده داوطلبان از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir اعلام خواهد شد.

داوطلبان می توانند بر اساس نمره و رتبه و با در نظر گرفتن سایر شرایط، دانشگاه(های) مورد نظر خود را برای تحصیل، به ترتیب اولویتِ دلخواه خود انتخاب کرده، یا از گذراندن دوره تکمیلی انصراف داده و فرم های مربوطه را تکمیل کنند (متعاقباً در سایت اعلام خواهد شد).

معرفی نامه پذیرفته شدگان از طریق اتوماسیون اداری به دانشگاهها ارسال خواهد شد و برای دریافت معرفی نامه، نیازی به مراجعه حضوری نیست.