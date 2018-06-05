تیم اقتصادی دولت ترمیم شود/لزوم ورود دادستان ها در پیگیری مطالبات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری پیش از ظهر سه شنبه در جمع راهپیمایان ۱۵ خرداد ورامین، طی سخنانی ضمن گرامیداشت شب های قدر، گفت: عده ای برای رسیدن به یک هدف مقدس جان خود را در طبق اخلاص گذاشته و به میدان مبارزه می روند، این افراد به آینده کاری ندارند و به پیروزی می رسند.

وی با بیان این که باید این راه ادامه داشته باشد، افزود: آن دسته ای که پیش قراول بوده و قبل از فتح و پیروزی به مبارزه رفتند، از درجات و مقامات برتری نسبت به کسانی که بعد از پیروزی ملحق می شوند، برخوردار هستند، البته خداوند به همه وعده حُسنی می دهد، قیام ۱۵ خرداد ۴۲ در صحیفه نورانی تاریخ انقلاب اسلامی مانند برگ زرینی است، که از درخشش خاصی برخوردار است، چرا که آغازی بر مبارزات ملت ایران به رهبری یک عالم وارسته، مجتهدی جامع، حکیمی روشن ضمیر و عارف است.

دادستان کل کشور اظهار داشت: زمانی که در سحرگاهان ۱۵ خرداد عوامل رژیم منحوس پهلوی به خانه امام(ره) در قم یورش بردند و ایشان را دستگیر کرده و به زندان منتقل کردند، در قم، تهران، اصفهان، شیراز و از جمله ورامین حرکت مردمی در جهت اعتراض به این اقدام رژیم آغاز شد و مردم در حمایت از رهبر و مقتدای خود فریاد خروش سر دادند، رژیم به شدت به وحشت افتاد و برای سرکوب این حرکت مردمی اسلحه به کار برد و در سراسر کشور حدود ۱۵ هزار نفر به خاک و خون کشیده شدند، در این خصوص حضور حماسی مردم پیشوا، ورامین و این منطقه زبانزد است، این افراد در سر پل باقرآباد به فجیع ترین شکل به شهادت رسیدند.

وی افزود: قیام مردم ورامین در ۱۵ خرداد جلوه خاصی دارد و شما این جلوه را پس از ۵۵ سال همچنان حفظ کردید و حضور امروز شما پیام دارد.

منتظری به تشریح زمینه ایجاد قیام ۱۵ خرداد پرداخت و افزود: سرسپردگی رژیم طاغوت در اجرای تاکتیک های انگلیس و آمریکا به اسم اصلاحات در جهت اصلاح زدایی از جامعه و ادامه راه آتاتورک و رضاخان اقداماتی انجام داد.

وی رهبری، مردم و انگیزه مذهبی و روحیه فداکاری و خداجویی مردم را ۳ عنصر قیام ۱۵ خرداد دانست و افزود: از لحظه حرکت امام(ره) تحقق اسلام و پیاده کردن احکام نورانی قرآن هدف اصلی ایشان بود، اتکا به توانمندی های درونی و نفی سلطه بیگانگان و کوتاه کردن دست اجانب از سرنوشت ملت در اقدامات امام(ره) دیده می شد.

دادستان کل کشور، شاه را عروسک دست ساخته استکبار جهانی خواند و افزود: این ۳ عنصر وی رهبری، مردم و انگیزه مذهبی و روحیه فداکاری و خداجویی مردم در این مسیر مهم ترین عناصر مبارزه بود، پیام ۱۵ خرداد حضور آگاهانه و با بصیرت مردم در صحنه با انگیزه الهی بود، مردمی که در ۱۵ خرداد سینه سپر کردن چیزی جز اجرای احکام الهی و تبعیت از مرجع تقلید نداشتند، مردم از کشته شدن خود باکی نداشتند.

وی بصیرت را یکی از مهم ترین ابزار زندگی امروزی دانست و گفت: بصیرت پیام اول ۱۵ خرداد بود.

منتظری تبعیت از رهبری را پیام دوم ۱۵ خرداد دانست و تاکید کرد: زمانی که رهبران مختلف کشورهای سراسر گیتی را ملاحظه می کنیم و می سنجیم، می بینیم، نقش بی بدیل رهبری در جمهوری اسلامی قابل مقایسه با هیچ گونه رهبری در جهان نیست، اگر نقش امام(ره) و پس از ایشان مقام معظم رهبری نبود، انقلاب به پیروزی و قدرت امروزی نمی رسید.

دادستان کل کشور شناخت دشمن را پیام سوم قیام ۱۵ خرداد خواند و افزود: شناخت دشمن بسیار مهم است.

وی افزود: چهارمین پیام ۱۵ خرداد که امروز نیز به شدت به آن نیازمندیم، مقاومت و ایستادگی در برابر مشکلات است.

دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی و دولت روی مساله دوتابعیتی ها حساس باشند

منتظری با بیان این که باید پیام ۱۵ خرداد را با زندگی امروز مقایسه کنیم، گفت: قیام کنندگان ۱۵ خرداد ۴۲ و شهدای فراوان قبل و بعد از پیروزی انقلاب و در دفاع مقدس تا به امروز، سرمایه های عظیم ما و هزینه های سنگین و بزرگ ملت هستند، نباید اجازه داد، دشمن از روی خون شهدای ما بگذرد و عوامل نفوذی دشمن این موارد را نادیده بگیرند و به اهداف شوم خود برسند، شناخت دشمن از مهم ترین مسائل امروز ما است.

وی به فرمایشات روز گذشته مقام معظم رهبری در حرم مطهر امام(ره) اشاره کرد و گفت: چند حربه دشمن در اجرای اهداف شیطانی خود عبارت از حذف هویت اسلامی از جامعه و یا به رخوت کشاندن آن، ایجاد یاس و ناامیدی در بین مردم و شایعه پراکنی و بزرگ کردن برخی از ضعف ها و مشکلات کشور است، دشمن به شدت روی فساد برخی دستگاه های اداری کشور کار می کند، تا تصور مردم این باشد، که همه مسئولین فاسد هستند، البته ما منکر فساد نیستیم، یکی از وظایف دستگاه قضایی برخورد با فساد است، این چنین نیست، که گمان کنیم، فساد به تاروپود دستگاه های کشور نفوذ کرده است.

دادستان کل کشور نفوذ دشمن در میان تصمیم سازان را از حربه های دیگر دشمن دانست و گفت: دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و دولت و سایر کسانی که ذی ربط با این مساله هستند، بایستی نسبت به نفوذ دشمن حساس باشند، ما خبر داریم، که دشمن در دستگاه های مختلف نفوذ داردف خطر ۲ تابعیتی ها را بارها گفته ایم، ضررهای ما از ۲ تابعیتی ها کم نبوده است، باید این افراد از مدیریت های کلان و مراکز تصمیم گیری برداشته شود، این وظیفه دستگاه های اطلاعاتی است، که با روش های اطلاعاتی خود بررسی کنند، اگر جایی مدیر دو تابعیتی است، برداشته شود.

منتظری ادامه داد: ما از این ناحیه ضربه های زیادی خوردیم، به عنوان مثال یکی از مراکز مهم هر کشوری مراکز دفاعی آن کشور است و کسی اجازه نمی دهد، که بیگانگان در این خصوص اطلاعات به دست آورد، دشمن می رود، فردی را به عنوان استاد دانشگاه در یک دانشگاه خوشنام و سرآمد در کشور قرار می دهند، رییس دانشگاه می گفت ما هرگز کوچک ترین احتمالی نمی دادیم، که این استاد با این اخلاق در این مسیر حرکت کرده باشد، وی در مسیر حفاظت از محیط زیست وارد شده بود و خود را به اماکن حساس می رساند، فیلمبرداری می کرد و برای آمریکا و اسراییل می فرستاد.

وی گفت: زمانی که مسئولان فهمیدند، در اولین جلسه بازجویی وی درخواست فرصت کرد، اما بلافاصله ظرف مدت چند دقیقه خودکشی کرد و اطلاعات زیادی نیز با خود برد، اما تاسف آور این است، که برخی از مسئولین مربوطه این دستگاه می خواهند او و این جریان را تطهیر کنند، وقتی دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی به سر شاخه ها می رسند، برخوردهای برخی افراد را می بینیم، این ها مصداق نفوذ است.

عده ای در پی بازگرداندن یک سینماگری که فسادش همه جا را گرفته به کشور هستند

دادستان کل کشور نفوذ در فرهنگ جامعه و افکار جوانان را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: نفوذ در مسائل فرهنگی تنها متوجه دستگاه قضایی نیست، باید روحانیون، وعاظ، ائمه جمعه، معلمین و آموزگاران، مراکز فرهنگی و والدین باید دست به دست یکدیگر دهند تا فرهنگ جامعه را نجات دهند، بله دستگاه قضایی نیز مسئولیت دارد، اما مسئولین فرهنگی کجا هستند، باید در برابر مساله ضد فرهنگی واکنش نشان داد، همه مسئولیم.

منتظری به راه اندازی کمپینی توسط عده ای به عنوان جامعه هنرمندان اشاره کرد و گفت: این اقدامات حساب شده است و ما از پشت پرده خبر داریم، فردی که تحت عنوان سینماگر فسادش همه جا را گرفته بود و بعد از انقلاب به دامان آمریکا فرار کرد، عده ای تحت عنوان بازگرداندن او به ایران حرکت می کنند، بله، هر ایرانی حق دارد، به کشور خود بازگردد، هیچ مقامی نمی تواند، مانع شود، کسی نگفته نیاید، اما اگر کسی مرتکب جرم و کارهای خلاف شد، که به موجب قانون باید با وی برخورد کرد، اگر خواست وارد شود، نباید منتظر فرش قرمز باشد.

وی با بیان این که بیش از ۲۰۰ هزار شهید و ۵۶۰ هزار جانباز و آزاده برای این انقلاب داده ایم، گفت: نمی توان همه ارزش ها را نادیده گرفت، شرم آور است که چنین داعیه هایی دارند، بدانند، که اگر مسئولین در برخی مقاطع زمانی سکوت کرده و به حواشی نمی پردازند، اما ملت اجازه نمی دهند، عده ای بخواهند خون جانبازان عزیز و شهدا را زیر پا گذاشته و از روی خون شهدا عبور کنند.

تیم اقتصادی دولت ترمیم شود

دادستان کل کشور مهم ترین مساله کشور را اقتصاد دانست و گفت: امروز جنگ اقتصادی داریم، اتاق جنگ آمریکا علیه ما از وزارت دفاع به وزارت خزانه داری رفته است، در این میدان فرمانده کل استراتژی و سیاست های کلی جنگ را تعیین کرده و فرماندهان رده عملیاتی باید در میدان جنگ سرنوشت را تعیین کنند، رهبری فرمانده جنگ اقتصادی است، که مساله اقتصاد مقاومتی را سال ها است، مطرح کرده اند، وضعیت اقتصادی ما خوب نیست، همه این وضعیت هم به دلیل تحریم ها نیست.

منتظری ادامه داد: بخشی از اقتصاد و مدیریت آن بر عهده دولت و بخشی بر عهده مردم است، اگر این تعامل و هم افزایی بین دولت و مردم نباشد، ما در جنگ اقتصادی آسیب می بینیم، فرمانده راهبرد را مشخص کرده و می کنند، مقام معظم رهبری از جمعی از ۳ قوه خواستند، بنشینند و مشکلات را برطرف کنند، اما تاکنون تنها یک جلسه تشکیل شده است، باید تیم اقتصادی دولت ترمیم شود، رییس جمهور اگر بخواهد در این جنگ اقتصادی پیروز شود، باید نسبت به تیم اقتصادی خود با توجه به شرایط جنگی بازنگری کنند، نمی گوییم، کسی ناتوان است، اما چون جنگ اقتصادی داریم، باید نیروها و تیمی که در این جنگ کار می کند، متناسب با جنگ اقتصادی باشد، اما برخی از اعضا این تیم متناسب با جنگ اقتصادی نیستند.

وی به عدم حل قاچاق کالا، عدم حل مشکلات بنگاه های اقتصادی، عدم بهبود وضعیت بانک ها، شرکت ها و عدم مدیریت صحیح و واگذاری موسسات اقتصادی نیمه دولتی را مورد اشاره قرار داد و افزود: امروز دشمن در کمین است، که از هر فرصتی برای ضربه زدن به ما استفاده کند، دیروز هم مقام معظم رهبری در حرم امام(ره) فرمودند، مردم یک سری مطالبات گروهی و یا صنفی و یا شخصی دارند، دشمن کمین کرده تا از مطالبات مردمی مانند لاشخور استفاده کنند، از مردم عزیز می خواهم مطالبات به حق خود را با مراجعه با استانداران، فرمانداران و دستگاه قضایی و ... حل کنید، می بینید، که دشمن در کمین است، هوشیار باشید.

دادستان کل کشور اضافه کرد: به دادستان ها عرض می کنم، مطالبات اصناف و دیگر اقشار را با تشکیل جلسه با روسای دادگستری ها بررسی کنند، آن چه جنبه ملی و بین المللی دارد، نیز مطرح کنند، عنوان دادستان کل مدعی العموم است، اجازه ندهند دشمن ورود کند و از برخی مشکلات بهره برداری کند.