دولت هنوزنتوانسته بازار ارز را مدیریت کند/لزوم مبارزه باقاچاق ارز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن نژاد صبح امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران بابیان اینکه در افزایش قیمت سکه قیمت جهانی، دلار و طلا تاثیر می گذارد، اظهار کرد: گران شدن قیمت طلا و سکه بایستی بر مبنای عرضه و تقاضا باشد اما متاسفانه شاهد هستیم که قیمت سکه افزایش قابل توجهی داشته و به بیش از ۲۰ میلیون ریال رسیده است و از طرفی قیمت سکه به خودی خود گران نمی شود بلکه باید نرخ جهانی طلا نیز مدنظر قرار گرفته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی می بینیم قیمت سکه به بیش از ۲ میلیون تومان می رسد این امر بی ثباتی نشان دهنده افزایش قیمت دلار در بازار آزاد بوده که هر دلار بیش از ۶ هزار تومان معامله می شود.

وی با تاکید بر اینکه انتقادهای زیادی از نحوه مدیریت بازار سکه و طلا به دولت مطرح است، گفت: بی ثباتی بازار سکه و طلا چیزی نیست بتوان آن را قایم کرد بلکه اگر دولت می توانست این بازار را به خوبی مدیریت کند قیمت سکه و طلا دل بخواهی افزایش نمی یافت این در حالی است که دولت مدیریت بازار سکه و طلا به کل رها کرده است.

از دولت در مدیریت بازار ارز حمایت می کنیم

حسن نژاد در ادامه اضافه کرد: قیمت رسمی دلار در کشور ۴۲۰۰ تومان معیین شده اما شاهد هستیم که دلار در بازار فراتر از این قیمت خرید و فروش می شود و دولت با متخلفان برخوردی نمی کند در حالی که هدف از قیمت گذاری دلار به منزله قاچاق محسوب شدن خرید و فروش دلار با قیمت آنچنانی بود با این اوضاع می توان گفت که دولت مدیریت بازار را فراموش کرده است.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس با اشاره به اینکه دولت هنوز که هنوز است نتوانسته بازار ارز را آنطور که انتظار می رفت مدیریت کند گفت: وقتی از دولت حمایت می کنیم که تصمیمی برای مدیریت بازار ارز داشته باشد اما معتقد هستیم که تصمیمات در این باره نمی شود یک شبه موثر باشد لذا تاکید داریم در خصوص ارز مسافرتی که سیاست گذاری آن اشتباه بود تجدیدنظر کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، راه اندازی سامانه نیما را گامی مهم در مقابله با قاچاق ارز دانست، خاطرنشان کرد: سامانه نیما این ظرفیت را دارد که بتواند بخشی از مشکلات را با نظارت صحیح برطرف کند و یکی از مزیت های این سامانه این است که نشان می دهد چه کسانی و با چه هدف و چه میزان ارز دریافت کرده اند و موجب جلوگیری از قاچاق ارز در کشور می شود.