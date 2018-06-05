انجام ۱۲۰ هزار سخنرانی توسط مبلغان ویژه ماه رمضان در خوزستان

حجت الاسلام محمدحسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه شب های قدر امسال مصادف با مراسمات ارتحال امام و دیگر مناسبت های تقویمی مثل ۱۳ خرداد است؛ در تمام ادارات مقدمات حضور در برنامه‌های شب های قدر توسط مبلغان انجام و سخنرانی ها و مراسمات بسیاری برگزار می شود.

وی افزود: بیش از سه هزار مسجد در خوزستان داریم که در شب های قدر حدود دو هزار مسجد مراسم های باشکوهی برگزار شامل برنامه های مختلفی از جمله دعا، شب زنده داری و سخنرانی با حضور مبلغان برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از این مراسم ها با پذیرایی همراه است، تصریح کرد: علاوه بر مساجد تعداد قابل توجهی حسینیه ها و مراکز تکایا نیز برنامه های مشابهی دارند.

بلک عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۴۰۰ نفر مبلغ اعزامی از خارج استان داریم که در مناطق روستایی نیازمند حضور دارند؛ همچنین ۵۵۰ نفر از مبلغان با طرح استقرار و هجرت بلند مدت حوزه علمیه در روستاها مستقر هستند.

وی با اشاره به حضور بیش از یک هزار مبلغ در روستاهای استان ادامه داد: همچنین بیش از دو هزار نفر در سامانه سجام مختص مبلغان و ائمه جماعات ثبت نام و نقطه تبلیغی فعالیت خود را اعلام کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به اینکه مبلغان خود هدایت برنامه های این شب ها را برعهده دارند، بیان کرد: علاوه بر محافل قرآنی مساجد مراسم جمع خوانی در شهرستان های استان نیز در حال برگزاری است.

بلک با اشاره به اینکه برنامه های برگزار شده این ماه در سامانه ثبت و آخر ماه قابل احصاء است، خبر داد: در ماه مبارک رمضان حدود ۱۲۰ هزار جلسه سخنرانی توسط مبلغان انجام می شود؛ همچنین در طول سال بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار برنامه داریم که بخش قابل توجهی از آن در ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

وی گفت: بیشترین جمعیت حاضر درمراسم های شب های قدر جوانان هست که امیدوارم دعاهای همه مردم در این شب ها در کنار دعای خالصانه جوانان بهترین سعادت های دنیوی را برای کشور رقم بزند.