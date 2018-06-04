نسل جوان حتما سقوط آمریکا را خواهددید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شیرازی شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت ۱۵ خرداد در حسینیه ثارالله شهر زنجان، با بیان اینکه ایران اسلامی امروز در عرصه‌های مختلف به دستاوردهای بزرگی دسته یافته، شرایط حال حاضر ایران را غیرقابل مقایسه با گذشته عنوان کرد و افزود: قدرت نظام اسلامی غیرقابل مقایسه با گذشته است و امروز ایران بسیار قدرتمند شده است.

وی با بیان اینکه ایران امروز از لحاظ توان موشکی و حضور در منطقه بسیار قدرتمند است، افزود: اقتدار و عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی امروز مانع از عملی شدن و تحقق برنامه‌های استعماری دنیای استکبار شده است.

حجت‌الاسلام شیرازی با بیان اینکه همه تلاش‌های آمریکا برای تأثیرگذاری بر انتخابات عراق و لبنان با شکست مواجه شد، گفت: هر چه آمریکایی‌ها فشار را زیاد کردند، جبهه مقاومت استقامت کرد پیروزی بیشتر بود امروز در انتخابات لبنان حزب الله پیروزی است.

وی افزود: آمریکایی‌ها همه دلارهای خود را در عراق خرج کردند تا انتخابات را مخدوش کرده و رأی ها را به نفع خود تغییر دهند، اما نشد، امروز ملت‌ها بیدار شده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه قدس با بیان اینکه مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) با صلابت سخنرانی کردند، یادآور شد: در آذرماه سال ۹۵ فرمودند تا ۲۵ سال آینده اسرائیلی نخواهد بود و حتماً تحقق می‌یابد.

حجت‌الاسلام شیرازی با تاکید بر اینکه نسل جوان امروز قطعاً سقوط آمریکا را نیز خواهد دید، گفت: ملت ایران از مقام معظم رهبری تا پای جان حمایت می‌کند با ملت ایران شوخی نکنید اگر بخواهند شوخی کنند، ملت ایران قدرت موشک‌باران تل‌آویو را نیز دارد.

وی با بیان اینکه ملت ایرانی از مقام معظم رهبری تا پای جان حمایت می‌کند، افزود: همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز امروز فرمودند، اگر کسی بخواهد به ملت ایران نگاه چپ بکند، آن را تحمل نخواهد کرد و ملت ایران قدرت موشک باران تل‌آویو را نیز دارد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه قدس گفت: امروز قوای نظامی ایران و نیروهای مسلح آماده است و با پشتیبانی این ملت و جبهه مقاومت مردم یمن نیز پیروز خواهد شد و پیروزی امت اسلامی در جهان روزبه‌روز بیشتر خواهد شد.

حجت‌الاسلام شیرازی بابیان اینکه امروز کشورهای مسلمان زیر چتر ولایت فعال هستند، گفت: ما امیرالمؤمنین (ع) را ندیده‌ایم، ولی یک نمایی از شخصیت ایشان را برای همه ما ترسیم کرده‌اند و همه ما آن نما را شناخته‌ایم اما امام راحل را دیدیم و او را درک کردیم.

وی با اشاره به اینکه امام راحل در واقع نعمتی از سوی خداوند برای ملت ایران بود، گفت: درواقع لحظه‌لحظه‌های انقلاب اسلامی ایران معجزه الهی است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه قدس ادامه داد: آن روز که امام فرمود:« اسرائیل باید محو شود»، برخی افراد می‌خندیدند اما شد، مطمئن باشید که اگر آمریکایی‌ها می‌توانستند همان روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی کار را تمام می‌کردند.

حجت‌الاسلام شیرازی ادامه داد: امام خمینی (ره) متکی به خداوند متعال بود و اما با تضرع و رفتن به در خداوند متعال توانست قدرت استکبار را تضعیف کند، ملت ایران نیز حرف امام را باور کرده و وارد صحنه شد، هر جا که امام اراده کرد، ملت ایران حاضر شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس با بیان اینکه امام متکی به خداوند بود، افزود: امام خمینی (ره) به واسطه اتکا به‌قدرت خداوندی توانست، قدرت استکبار جهانی را تضعیف کند.