انفجارگلوله توپ در «شیخ صله» کرمانشاه/۶کشته ومجروح

به گزارش خبرنگار مهر، ساعاتی پیش انفجار یک گلوله توپ به جا مانده از دوران دفاع مقدس در روستای شیخ صله موجب کشته و زخمی شدن ۶ نفر از اهالی یک خانواده شد.

حوالی ساعت ۲۳ شب، صدای انفجار وحشتناکی مردم روستای مرزی و زلزله زده شیخ صله در شهرستان ثلاث باباجانی را از خانه هایشان سراسیمه بیرون آورد.

متاسفانه در یک حادثه دلخراش در روستای شیخ صله منفجر شدن یک گلوله توپ به جا مانده از دوران دفاع مقدس در روستای مرزی و زلزله زده شیخ صله حادثه آفرید.

براساس این خبر در انفجار این گلوله توپ ۶ نفر از اعضای یک خانواده کشته و زخمی شدند.

در این حادثه یکی از فرزندان پسر این خانواده در دم فوت می کند و مادر و ۳ خواهر و یک برادر دیگر این خانواده براثر شدت انفجار زخمی می شوند.

شدت انفجار به اندازه ای بوده است که خساراتی به منزل مسکونی این خانواده و خانه های اطراف وارد شده است.

تعدادی از اعضای این خانواده جهت تکمیل مداوا به بیمارستان حضرت رسول جوانرود اعزام شدند.

یکی از اعضای این خانواده در شرح این واقعه دلخراش اظهار داشت: خانه ما بعد از زلزله تخریب شد و ما مانند بقیه مردم مجبور به ساخت خانه ای جدید شدیم.

وی گفت: مدتی قبل هنگام پی کنی محل منزل جدید این گلوله کشف شد و برای اینکه مشکلی پیش نیاید در گوشه ای از حیاط آن را گذاشتیم.

وی سپس افزود: متاسفانه این گلوله امشب کار خودش را کرد و موجب مصیبتی بزرگ برای خانواده ما شد.

گفتنی است؛ سرپرست این خانواده سال ها است فوت کرده است و این خانواده نیز دارای چند معلول هستند که مادر آنان سرپرستی آنان را بر عهده دارد.