کتاب «سفر به شیراز و دیگر شهرهای جنوبی» منتشرشد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سفر به شیراز و دیگر شهرهای جنوبی» نوشته «ادوارد اسکات وارینگ» در دوره حکومت فتحعلی شاه و زمانی که رقابت های انگلیس و روسیه در ایران به اوج خود رسیده بود، از سوی فرماندهی کل هندوستان به ایران آمد و در بازگشت مشاهدات خود را در زمینه های مختلف زندگی ایرانیان در سفرنامه هایش نوشت.

توجه وارینگ به مسایل مختلف ایران باعث شده که سفرنامه او از جنبه های مختلف تاریخ، روابط بین الملل، جغرافیای تاریخی، تاریخ محلی، جامعه شناسی تاریخی، مردم شناسی، قوم شناسی، انسان شناسی، باستان شناسی، فولکلور و... اطلاعات ارزنده ای در اختیار خوانندگان قرار دهد.

کتاب «سفر به شیراز و دیگر شهرهای جنوبی» یکی از اولین و مهمترین سفرنامه هایی است که انگلیسی ها درباره ایران نوشته اند و بعدها هم در بین خوانندگان عام و خوانندگان حرفه ای و سیاحانی که از ایران دیدن کردند، توجه بسیاری را جلب کرد.

«دنیس رایت» در کتاب «انگلیسی ها در میان ایرانیان» در مورد سفرنامه وارینگ و اهمتیتی که به لحاظ تقدم در ایران شناسی و سفرنامه نویسی انگلیسی ها در ایران دوره قاجار دارد، می نویسد: «یکی از نخستین کتاب ها از این دست {کتاب هایی که منبعی برای مورخان در همه زمینه ها هستند}، از اسکات وارینگ دانشمند و پژوهشگری است که در دستگاه اداری بنگال در کمپانی هند شرقی خدمت می کرد... این کتاب که در سال ۱۸۰۷ منتشر شد، نخستین مطالعه جدی دوره قاجار از سوی یک انگلیسی است».

وارینگ افزون بر آشنایی با زبان فارسی، نه تنها از کتاب های سفرنامه نویسان پیش از خود اطلاع داشت و آنها را مطالعه کرده بود، بلکه به اذعان خودش بعضی از آنها را با خود داشته و یافته هایش را با آنها مقایسه می کرده و می سنجیده است.

شناسه کتاب:

عنوان: سفر به شیراز و دیگر شهرهای جنوبی

ناشر: نامک

مولف: ادوارد اسکات وارینگ

مترجم: عبدالرضا کلمرزی-رضا صالحیان کوشک قاضی

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۲۱-۷۱-۲

نوبت چاپ: ۱

زمان چاپ: ۹۷

نوع جلد: شمیز

موضوع کتاب: تاریخ/سفرنامه ها

وزن کتاب: ۲۲۰

قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ ریال