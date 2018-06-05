ترویج اخلاق حرفه ای با محوریت انصاف رسالت خبرنگاران است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار در دیدار اعضای هیات رئیسه انجمن صنفی خبرنگاران و عکاسان خبری استان فارس با تاکید بر اینکه به گسترش معنادار و تاثیرگذار انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و مردمی باور داشته و دارد، حمایت از انجمن صنفی خبرنگاران و عکاسان خبری استان فارس را یک ضرورت مهم دانست.

وی یادآور شد: رسانه‌ها و خبرنگاران در فارس با نگاهی عمیق و بینشی مناسب بر حفظ موازنه و آرامش در این استان تاثیرگذار بوده‌اند.

استاندار فارس با بیان اینکه گسترش و توسعه‌ تشکل‌های صنفی را در افزایش تعداد آن ها نمی‌داند، بر لزوم توجه به کیفیت چنین فعالیت‌ هایی تاکید کرد.

تبادار بیان کرد: تحقق شعار توسعه‌ی متوازن و پایدار را می‌توان با گسترش تشکل‌های صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد در جامعه به‌شکلی تاثیرگذار شاهد بود.

وی همچنین‌ با تاکید بر لزوم توجه اعضای تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد به اهداف تبیین و ترسیم شده گفت: تشکلی که نمی‌داند کارکردش چیست، تاثیرگذاری لازم را هم ندارد.

استاندار فارس قدرت تجزیه و توان تحلیل را دو ویژگی یک خبرنگار دانا ، آگاه و با دانش دانست و افزود: عملکرد خبرنگار و رسانه در چارچوب نقد منصفانه و ارایه اخبار به صورت صادقانه باعث می‌شود تا اعتماد عمومی از رسانه ها سلب نشود.

تبادار حفظ آبروی شهروندان را یک وظیفه اخلاقی و شرعی دانست و تاکید کرد: خبرنگاران و رسانه‌ها به عنوان علمداران حوزه خبر و اطلاع‌رسانی باید در جهت حفظ و صیانت از حریم خبر ،پیشگامان رعایت این وظیفه شرعی و انسانی باشند.

وی با اشاره به سیاست دولت تدبیر و امید مبنی بر تقویت کمی و کیفی سازمان های مردم نهاد و تشکل‌های صنفی گفت: توسعه متوازن و پایدار با گسترش سمن ها و تشکل های صنفی معنای بیشتری پیدا می کند .

استاندار فارس، نبود احزاب قدرتمند و با برنامه را یکی از آفت‌های فعالیت‌های تشکیلاتی در کشور دانست و افزود: وقتی حزب قدرتمند در کشور وجود نداشته باشد مرجع گروه‌های مختلف فرق خواهد کرد.

وی یکی از نتایج این نقص سیاسی اجتماعی را مدعی شدن همه گروهها در امور حکمرانی دانست و اظهارکرد: اگر جامعه ما به سوی تحزب واقعی گام بردارد آن گاه همه صنوف می‌توانند از طریق حزب مطالبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را مطرح و پیگیری کنند.

استاندار فارس گفت: زمانی که مطالبات تخصصی شود آنگاه هر صنف می تواند مبتنی بر شناسنامه فعالیت خود قلم بزند و برای حفظ وصیانت از شناسنامه خود مدعی و منتقد شود.

تبادار با اشاره به ظرفیت‌های فراوان استان فارس در حوزه‌های مختلف، نقش رسانه‌ها در حل اختلافات در جامعه را نقشی تاثیرگذار و غیرقابل انکار دانست و افزود: اجماع عمومی در راستای تامین مصالح و منافع کشور و نظام تنها راه حل عبور از بحران های کنونی در کشور است.

وی همچنین به مشکلات مطرح شده از سوی اعضای هیات رئیسه‌ انجمن صنفی خبرنگاران و عکاسان خبری فارس اشاره و لازمه رفع این مسایل را همراهی دستگاه‌های متولی عنوان کرد.

استاندار فارس تاکید کرد: باید بین انجمن صنفی خبرنگاران و عکاسان خبری فارس و مدیران و مسئولان رسانه‌ها همسایگی ایجاد و با این روش مسایل و مشکلات را رفع کرد؛ قطعا کار خبرنگار هم سیاسی، هم اجتماعی و هم امنیتی است، با کمترین تغییر در یک جمله و خبر می‌توان آرامش ایجاد یا مخاطره و تنش برپا کرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در این نشست از افزایش تعداد تشکل‌ های کارگری‌در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: نگاه دولت افزایش تعداد و اثربخشی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است.

سهراب مختاری بیان‌ کرد: خوشبختانه با گذشت بیش از یکسال از فعالیت انجمن صنفی خبرنگاران و عکاسان خبری استان فارس، این انجمن در راستای مسیر اصلی حرکت کرده است.

وی یکی از ضروری‌ترین اهداف این انجمن را دنبال کردن مسایل آموزشی با هدف حرفه‌ای تر کردن فعالان عرصه‌ رسانه در فارس عنوان کرد و افزود: خبرنگار حرفه‌ای نباید اخبار و گزارش‌ هایش را مبتنی بر نگاه فردی و شخصی به مدیران یا سازمان‌ها تدوین و منتشر کند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس تاکید کرد: انجمن صنفی خبرنگاران و عکاسان خبری فارس می‌تواند سیاست‌گذاری را در عرصه‌ فعالیت رسانه‌ای دنبال کند.

مختاری افزود: این انجمن و اعضای آن شالوده‌ فعالیت‌های اثربخش رسانه‌ای محسوب می‌شوند و علی‌رغم آنکه نباید هیچ وابستگی به دستگاه‌های دولتی داشته باشند، داشتن تعلق خاطر به نظام و حاکمیت برایشان یک اصل ضروری باشد.

وی یکی از ضرورت‌های امروز را دفاع از حق در فضاهای مختلف دانست و تاکید کرد: پاسخگویی به شایعات و دروغ‌پردازی‌ها به خصوص در فضای مجازی می‌تواند از کارکردهای مهم این انجمن باشد،‌ حال آنکه هنوز در این بخش شاهد حضوری پررنگ نبوده‌ایم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: امروز لزوما خبرنگاری که مدام به دولت و مسئولان حمله می‌کند، خبرنگار خوبی نیست، تاثیرگذاری فعالیت‌ها گاهی در همراهی خبرنگار و رسانه معنا می‌شود.

مختاری با بیان اینکه امروز خبرنگاری یک شغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود و خبرنگاران می‌توانند از مزیت‌های این موضوع برخوردار شوند، ابراز امیدواری کرد که راه برای استفاده عکاسان خبری از این ویژگی با کمک انجمن صنفی، هموار شود.

وی تاکید کرد: ایجاد امنیت شغلی از یک سو به کارگر باز می‌گردد، زیرا اگر یک کارگر مهارت‌های حرفه‌ای خود را ارتقاء بخشد، کارفرما به راحتی نمی‌تواند فرد جایگزین برای او بیابد لذا امنیت حرفه‌ای فرد تضمین خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از تشکیل انجمن صنفی خبرنگاران و عکاسان خبری گفت: دو تشکل خانه مطبوعات و انجمن صنفی خبرنگاران و عکاسان خبری در حوزه‌ رسانه مورد تایید این اداره کل است.

صابر سهرابی با اعلام آمادگی برای افزایش سطح همکاری‌های اداره کل تحت مدیریتش با انجمن صنفی خبرنگاران و عکاسان خبری، از فراهم شدن تسهیلات لازم برای برگزاری دوره های آموزشی ویژه‌ خبرنگاران از سطح مقدماتی تا پیشرفته خبر داد و گفت: تمام امکانات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای انجام چنین فعالیت‌هایی مهیاست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به اینکه بحث بیمه‌ فعالان عرصه‌ی خبر در رسانه‌ها، از سوی وزارت ارشاد دنبال شده است، گفت: فعالان رسانه‌ای می‌توانند با مراجعه به سایت وزارت ارشاد از مزایای بیمه بهره‌مند شوند.

سهرابی با یادآوری اینکه سامانه‌ای از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شناسایی و رتبه‌بندی خبرنگاران فعال در رسانه‌های کشور ایجاد شده است، گفت: تمام خبرنگاران فعال با نام‌نویسی در این سایت امکان برخورداری از کارت شناسایی را خواهند داشت.