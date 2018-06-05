۱۷۷ معدن در چهارمحال و بختیاری فعال است

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۷۷ معدن در استان چهارمحال و بختیاری فعال است، اظهار داشت: این تعداد معدن برای استان بیش از ۲۸۰ میلیارد ریال درآمد داشته است.

وی بیان کرد: معادن چهارمحال و بختیاری در بخش های استخراج سنگ لاشه، سلیس، سنگ گچ، خاک نسوز، خاک خصوص سیمان و ... فعالیت می کنند.

اشتغال ۱۸۰۰ نفر در معادن چهارمحال و بختیاری

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بیش از یک هزار و ۸۰۰ نفر در معادن چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

وی تاکید کرد: بیش از شش میلیون تن انواع مواد معدنی در سال گذشته از معادن چهارمحال و بختیاری استخراج شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: سالانه حدود پنج میلیون تن انواع مواد معدنی از معادن چهارمحال و بختیاری استخراج می شود.