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۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲

رئیس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

۱۷۷ معدن در چهارمحال و بختیاری فعال است

۱۷۷ معدن در چهارمحال و بختیاری فعال است

شهرکرد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر ۱۷۷ معدن در استان چهارمحال و بختیاری فعال است.

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۷۷ معدن در استان چهارمحال و بختیاری فعال است، اظهار داشت: این تعداد معدن برای استان بیش از ۲۸۰ میلیارد ریال درآمد داشته است.

وی بیان کرد: معادن چهارمحال و بختیاری در بخش های استخراج سنگ لاشه، سلیس، سنگ گچ، خاک نسوز،   خاک خصوص سیمان و ... فعالیت می کنند.

 اشتغال ۱۸۰۰ نفر در معادن چهارمحال و بختیاری

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بیش از یک هزار و ۸۰۰ نفر در معادن چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

وی تاکید کرد:  بیش از شش میلیون تن انواع مواد معدنی در سال  گذشته از معادن چهارمحال و بختیاری استخراج شد.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: سالانه حدود پنج میلیون تن انواع مواد معدنی از معادن چهارمحال و بختیاری استخراج می شود.

کد مطلب 4313939

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