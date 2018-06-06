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۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۲۷

برای سال تحصیلی جدید؛

ثبت نام مصاحبه معرفی شدگان سطح سه حوزه خواهران از اول تیر

ثبت نام مصاحبه معرفی شدگان سطح سه حوزه خواهران از اول تیر

ثبت نام برای مصاحبه معرفی شدگان مقطع عالی سطح سه حوزه علمیه خواهران سراسر کشور از اول تیرماه آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج آزمون ورودی داوطلبان تحصیل در مقطع عالی(سطح سه) سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ اعلام شد و معرفی شدگان باید در مصاحبه علمی – رفتاری شرکت کنند.

ثبت نام برای مصاحبه معرفی شدگان مقطع عالی سطح سه حوزه های علمیه خواهران از اول تیرماه آغاز و تا ۷ تیرماه از طریق وبگاه سنجش و پذیرش این مرکز صورت می گیرد.

مصاحبه علمی داوطلبان مقطع عالی (سطح سه) بر اساس منابع علمی آزمون کتبی رشته انتخابی داوطلبان است و از ۹ تیرماه آغاز شده و تا ۲۸ تیرماه ادامه دارد.

حضور در جلسه مصاحبه طبق زمان انتخابی، الزامی بوده و عدم مراجعه و حضور معرفی شدگان در مصاحبه به منزله انصراف تلقی می شود.

کد مطلب 4313940

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