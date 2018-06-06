ثبت نام مصاحبه معرفی شدگان سطح سه حوزه خواهران از اول تیر

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج آزمون ورودی داوطلبان تحصیل در مقطع عالی(سطح سه) سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ اعلام شد و معرفی شدگان باید در مصاحبه علمی – رفتاری شرکت کنند.

ثبت نام برای مصاحبه معرفی شدگان مقطع عالی سطح سه حوزه های علمیه خواهران از اول تیرماه آغاز و تا ۷ تیرماه از طریق وبگاه سنجش و پذیرش این مرکز صورت می گیرد.

مصاحبه علمی داوطلبان مقطع عالی (سطح سه) بر اساس منابع علمی آزمون کتبی رشته انتخابی داوطلبان است و از ۹ تیرماه آغاز شده و تا ۲۸ تیرماه ادامه دارد.

حضور در جلسه مصاحبه طبق زمان انتخابی، الزامی بوده و عدم مراجعه و حضور معرفی شدگان در مصاحبه به منزله انصراف تلقی می شود.