۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

مدیر کل امور مالیاتی ایلام خبر داد:

اظهارنامه های مالیاتی در ایلام تا پایان خردادماه تکمیل شوند

ایلام-مدیر کل امور مالیاتی ایلام گفت: اظهارنامه های مالیاتی در ایلام تا پایان خردادماه باید تکمیل شوند.

غلامرضا امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صاحبان مشاغل تا پایان خرداد ماه فرصت دارند تا نسبت به اظهار نامه مالیاتی خود اقدام کنند.

وی افزود: یکی از مزایای اظهارنامه این است که می توان معافیت سالیانه را در آن اعمال کرد و در صورت تعهد صاحبان مشاغل  اگر نتوانند در موعد مقرر تا پایان خرداد ماه اظهار نامه را به تکمیل برسانند و در سامانه ثبت نام نکنند از معافیت مالیاتی مقرر محروم خواهند شد.

امیدی اضافه کرد: از دیگر نکاتی که برای صاحبان مشاغل حائز اهمیت است گر چه در قانون معافیت های مشخص شده اما تمام معافیت ها مشروط به تسلیم اظهار نامه و ارائه اسناد و مدارک است.

