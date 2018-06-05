  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۱

هلاکت نظامیان سعودی در حمله موشکی انصارالله به جیزان

هلاکت نظامیان سعودی در حمله موشکی انصارالله به جیزان

حمله موشکی نیروهای انصارالله به مواضع نظامیان سعودی در جیزان تعدادی از آنها کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، در جریان اصابت موشک زلزال ۱ که توسط نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن به سمت مواضع نظامیان سعودی در منطقه الخوبه واقع در جیزان شلیک شد تعدادی از این عناصر به هلاکت رسیده و تعداد دیگری نیز مجروح شدند.

مسئولان جنبش انصارالله یمن بارها اعلام کرده اند که سال کنونی برای عربستان و هم پیمانانش سال حملات موشکی و بالستیکی خواهد بود.

این در حالیست که مسئولان ائتلاف متجاوز سعودی برای منحرف کردن افکار عمومی اعلام می کنند که حملات موشکی نیروهای انصارالله را خنثی کرده اند.

کد مطلب 4313954

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها