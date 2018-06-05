هلاکت نظامیان سعودی در حمله موشکی انصارالله به جیزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، در جریان اصابت موشک زلزال ۱ که توسط نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن به سمت مواضع نظامیان سعودی در منطقه الخوبه واقع در جیزان شلیک شد تعدادی از این عناصر به هلاکت رسیده و تعداد دیگری نیز مجروح شدند.

مسئولان جنبش انصارالله یمن بارها اعلام کرده اند که سال کنونی برای عربستان و هم پیمانانش سال حملات موشکی و بالستیکی خواهد بود.

این در حالیست که مسئولان ائتلاف متجاوز سعودی برای منحرف کردن افکار عمومی اعلام می کنند که حملات موشکی نیروهای انصارالله را خنثی کرده اند.