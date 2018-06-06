بهسازی سیستم های خنک ‌کننده خوابگاه های دانشگاه شهید چمران اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز، حمیدرضا غفوری گفت: در ادامه فعالیت‌های تابستان سال قبل در رابطه با بهسازی و ارتقا سامانه‌های برودتی و حرارتی تعدادی از بلوک‌های مجتمع خوابگاهی حضرت معصومه (س)، از اواسط بهمن سال ۹۶ اقدامات لازم برای تامین سیستم‌های سرمایشی مابقی بلوک‌ها صورت گرفت.

وی افزود: مقرر شد چهار بلوک باقیمانده شامل بلوک‌های پنج و هشت از حالت سیستم سرمایش متمرکز جداشده و با استفاده از کولرهای اسپیلت تامین برودت شوند.

معاون طرح و برنامه دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: انجام این کار مستلزم عملیات گسترده زیرسازی برقی شامل کابل‌کشی محوطه، کابل‌کشی داخلی بلوک‌ها، نصب تابلوهای برق فشارقوی و ضعیف و احداث اتاق پست ترانسفورماتور بود، مقرر شد این عملیات همانند سال قبل بلافاصله پس از پایان امتحانات و تخلیه خوابگاه‌ها آغاز شود.

غفوری اظهار داشت: تامین سرمایش لازم در گرمای بهار اهواز نیز ضروری است و به‌طور همزمان اقدامات لازم برای ارتقا و بهسازی تجهیزات موجود در موتورخانه‌های مجتمع خوابگاهی این دانشگاه در دستور کار قرار گرفت و با تامین اعتبار لازم از سوی صندوق رفاه دانشجویان که بالغ بر سه میلیارد تومان است، اقدامات متعددی در این رابطه انجام شد.

وی گفت: بر اساس اقدامات انجام شده مشکلات سیستم برودتی به حداقل ممکن کاهش‌یافت و امیدواریم تا پایان نیمسال جاری شاهد مشکل حادی نباشیم.

معاون طرح و برنامه دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: بلافاصله پس از پایان نیمسال جاری فعالیت‌های مرتبط با جایگزین سیستم خنک‌کننده مرکزی با کولرهای اسپیلت نیز آغاز خواهند شد.

غفوری اضافه کرد: همچنین تشریفات قانونی مربوط به خرید حدود ۲۸۰ دستگاه کولرگازی اسپیلت نیز به انجام رسیده و این کولرها در روزهای آتی وارد انبار خوابگاه خواهند شد تا پس از انجام فعالیت‌های زیرساختی در تابستان سال جاری نصب و راه‌اندازی شوند.