با این مسواک فناورانه دندان هایتان را تمیز کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، شرکت اورال بی یک مسواک هوشمند به نام Genius Pro۸۰۰۰ ساخته که مجهز به فناوری های نوین برای پاکسازی دندان است.

این مسواک هوشمند مجهز به فناوری «نوسانی چرخشی و ضربه ای» است که با استفاده از یک برس با زاویه ۱۶ درجه هر دندان را به طور جداگانه پاکسازی می کند. این فناوری کمک می کند مسواک گوشه هایی از دندان ها تمیز کند که قابل روئت نیستند و احتمال پوسیدگی در آنجا بیشتر است.

علاوه بر آن مسواک مذکور مجهز به فناوری ردیابی موقعیت است که همراه اپلیکیشن ویژه خود نقطه ای از دهان که در حال پاکسازی است را رصد می کند. به این ترتیب فرد هیچگاه پاکسازی یک نقطه از دهان را فراموش نمی کند.

همچنین اگر کاربر محکم مسواک بزند، یک حسگر فشار به او هشدار می دهد. در کنار این موارد یک تایمر و قابلیت های بلوتوثی دیگر نیز به کاربر نشان می دهند او چگونه از دندان های خود مراقبت می کند.