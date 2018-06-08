انتظارات بالا از کشتی با چاشنی کاهش بودجه/کسب افتخار با دست خالی!

محمد حسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در نظر گرفتن سقف بودجه برای پرافتخارترین ورزش کشور در ادوار المپیک چندان منطقی نیست، گفت: با توجه به این موضوع نباید از کشتی انتظار کسب بیشترین مدال در بازیهای آسیایی را داشت. کشتی همواره بار سنگین مدال آوری در کاروان ورزشی ایران را بر دوش کشیده و می کشد و کاهش بودجه این رشته افتخارآفرین از سوی کمیته ملی المپیک چندان منطقی نیست.

وی با انتقاد از کاهش چشمگیر بودجه فدراسیون کشتی نسبت به سال‌های قبل گفت: متاسفانه دبیرکل کمیته ملی المپیک با وجود کاهش بودجه کشتی، از این تصمیم دفاع می کند و همچنان بر تصمیم هیأت اجرایی و اعمال سقف بودجه تاکید دارد، در حالی‌که کشتی بیشترین مدال‌ها را در بازی‌های آسیایی و المپیک بدست آورده و همواره باعث سربلندی کشور و همچنین متولیان وقت ورزش ایران شده است.

رئیس هیات کشتی استان کرمانشاه افزود: عدم حمایت کافی از کشتی و این قبیل تصمیمات به واقع در آینده به این رشته مدال آور المپیکی لطمه وارد خواهد کرد. طبیعتا افت و رکود این رشته در نهایت به ضرر ورزش ایران است و در رنکینگ مدالی کاروان ورزش کشورمان در آوردگاه بزرگی همچون بازیهای آسیایی و المپیک تاثیر منفی خواهد داشت.

محبی در پایان با اظهار تعجب از تصمیمات اخیر کمیته ملی المپیک در رابطه با بودجه فدراسیون ها گفت: واقعا جای سوال دارد که چطور هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک، بودجه کشتی را کاهش می دهد اما پرداخت بودجه همیشگی به برخی فدراسیون‌های خاص همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش رضا لایق دبیر فدراسیون کشتی اعلام کرد با وجود اینکه کشتی‌گیران ملی پوش، بازیهای آسیایی و رقابت های جهانی را پیش رو دارند، هیات اجرایی کمیته ملی المپیک بودجه فدراسیون کشتی را کاهش داده و این در حالی است که بخشی از بودجه سال ۹۶ نیز پرداخت نشده است.

به گفته دبیر فدراسیون کشتی، بودجه دریافتی سال ۹۵ که حدود ۵/۵ میلیارد بوده در سال ۹۶ به ۳ میلیارد و نهصد میلیون کاهش پیدا کرده که از این مبلغ هم تنها ۵۰ درصد در اختیار فدراسیون قرار گرفته است. ضمن اینکه بودجه سال ۹۷ نیز ۲ میلیارد تومان اعلام شده که ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته و ۶۰ درصد نسبت به سال ۹۵ کاهش یافته است. این تصمیمات در حالی در خصوص فدراسیون کشتی اتخاذ شده که تمامی فدراسیون ها ۸۰ درصد بودجه اعلامی خود را دریافت کرده اند.