۳۱۰۳ نوزاد در استان زنجان متولد شدند

سید علی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع سه هزار و ۱۰۳ فقره واقعه ولادت در استان زنجان طی دو ماهه سال جاری خبر داد و افزود: تعداد ولادت ثبت‌شده روزانه در دو ماهه سال جاری به‌طور متوسط برابر با ۵۰ مورد واقعه ولادت بوده که به‌طور تقریبی در هر یک ساعت دو واقعه ولادت به ثبت رسیده است.

وی اظهار کرد: تعداد موالید پسر در دو ماهه سال جاری برابر با هزار و ۶۳۱ واقعه و تعداد موالید دختر هم هزار و ۴۷۲ واقعه بوده است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان گفت: نسبت جنسی پسر به دختر در این بازه زمانی برابر با ۱۱۰ می‌باشد یعنی به ازای ثبت تولد هر ۱۰۰ دختر تولد ۱۱۰ پسر به ثبت رسیده است.

شفیعی تعداد وفات ثبت‌شده طی دو ماهه سال جاری را برابر با ۷۶۸ واقعه وفات اعلام کرد و گفت: تعداد فوت ثبت‌شده روزانه در این بازه زمانی به‌طور متوسط برابر با ۱۲ مورد واقعه وفات می باشد که به‌طور متوسط در هر دو ساعت یک واقعه وفات به ثبت رسیده است.

وی تصریح کرد: تخصیص شماره ملی، صدور کارت شناسنامه ملی، ارائه شناسنامه‌های رایانه‌ای، آرشیو اسناد هویتی، صدور کارت شناسایی هوشمند ازجمله خدمات مکان محور این اداره کل است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان گفت: ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای نوزادان، ثبت وفات و صدور گواهی وفات، تعویض شناسنامه، ثبت ازدواج و طلاق، صدور گواهی ولادت و تهیه آمارهای جمعیتی از اقدامات مهم ثبت‌احوال است.