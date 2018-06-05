توافق آمریکا و ترکیه بر سر «نقشه راه» درباره منبج سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مولود چاوش‌اغلو» وزیر خارجه ترکیه، که برای سفری دو روزه به واشنگتن رفته با «مایک پمپئو» همتای آمریکایی خود درباره سوریه و بهبود امنیت منبج مذاکره کرده است.

ترکیه همواره از حمایت آمریکا ازشبه نظامیان کرد سوریه در «یگان های مدافع خلق» انتقاد کرده است. ترکیه طی ماه های اخیر عملیاتی برای بیرون راندن نیروهای شبه نظامی کرد از «عفرین» در شمال سوریه انجام داد.

ترکیه همچنین تهدید کرده است که برای بیرون راندن شبه نظامیان کرد از «منبج» در شمال سوریه دست به عملیات خواهد زد.

از ماه ژانویه و پس از عملیات عفرین که تنش بین ترکیه و آمریکا را افزایش داد، دو طرف دیدارهایی دیپلماتیک برای حل بحران منبج برگزار کرده‌اند.

در بیانیه مشترک وزیران خارجه آمریکا و ترکیه آمده است که آنها این نقشه راه را تایید کردند.

رویترز می گوید، این بیانیه مشترک توضیح بیشتری در خصوص چگونگی حل اختلافات و گام‌های بعدی درباره منبج ارائه نکرده است.

ولی مولود چاوش‌اغلو در نشست خبری در واشنگتن گفته است: هدف این نقشه راه، از بین بردن تمامی گروه‌های تروریستی و استقرار ثبات و امنیت در منبج است.

وزیر امور خارجه ترکیه اضافه کرده است: گام اول، تعیین مولفه‌های برنامه مشترک برای بیرون راندن «یگان‌های مدافع خلق»، یا همان پ‌ ک ک، از منبج است.

ترکیه گروه «یگان‌های مدافع خلق» را وابسته به حزب کارگران کردستان، پ‌ک ک، می داند و آن را یک تروریستی اعلام کرده است. این در حالی است که واشنگتن چنین عقیده‌ای ندارد و اقدام به آموزش و تسلیح نیروهای کرد سوریه برای مقابله با گروه حکومت اسلامی، داعش، کرده است.

مولود چاوش‌اغلو همچنین گفته است، نیروهای آمریکایی و ترک به طور مشترک ثبات و امنیت منبج را به عهده خواهند داشت و نیروهای وابسته به یگان های مدافع خلق به طور کامل از این شهر بیرون رانده خواهند شد.

وزیر امور خارجه ترکیه اضافه کرده است: در دراز مدت، این نقشه راه که در منبج اجرا می شود، برای ایجاد ثبات و امنیت در مناطق دیگر سوریه هم اجرا خواهد شد. یعنی همکاری در مناطق دیگر نیز ادامه خواهد داشت.

شبه نظامیان کرد سوریه با حمایت آمریکا دو سال پیش توانستند منبج را از کنترل داعش خارج کنند. علاوه بر نیروهای کرد، شماری از نیروهای آمریکا نیز در منبج حضور دارند.