سرهنگ علیاصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جادههای استان زنجان اشاره کرد و افزود: ترافیک در آزادراههای زنجان به قزوین و زنجان به تبریز پرحجم است.
وی اظهار کرد: باوجوداینکه ترافیک در این آزادراهها پرحجم است ولی تردد بهآرامی و روان در حال انجام است و تردد در بقیه جادههای استان بهآرامی در حال انجام است و مشکلی برای تردد وجود ندارد.
رئیس پلیسراه استان زنجان همچنین از همه رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان زنجان خواست، از سبقت و سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عجله در ادامه مسیر پرهیز کنند و کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جادههای این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرمافزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامهریزی کنند.
شیرمحمدی بابیان اینکه رانندگان در هنگام شب از رانندگی خودداری کنند چراکه دید بسیارکم میشود، گفت: همچنین از رانندگی بین خطوط و سبقت و انحراف به چپ جلوگیری کنند.
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