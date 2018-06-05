به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر کریس رونالدو صحبت و بحث درباره آینده‎اش در تیم فوتبال رئال مادرید را پشت سر گذاشته و همه تمرکزش روی رقابت‎های جام جهانی است.

حدود یک هفته پیش بود که مهاجم پرتغالی رئال مادرید پنجمین جام قهرمانی در لیگ قهرمانان را بالای سر برد و بعد از آن به کمپ تمرینی تیم ملی کشورش ملحق شده تا برای حضور در رقابت‎های جام جهانی روسیه آماده شود.

اما در این شرایط مطالبی که درباره او منتشر می‏‌شود عمدتا درباره آینده‌‏اش در رئال مادرید است و این که در این تیم می‌‏ماند یا از آن جدا می‏‌شود. اما خود رونالدو به نظر این موضوع را کاملا فراموش کرده و روی جام جهانی متمرکز است.

او بعد از قهرمانی در لیگ قهرمانان گفت: در روزهای آینده در این باره صحبت خواهم کرد، بازی کردن برای مادرید عالی بود، اما نمی‎توانم اطمینان دهم که در این تیم به کارم ادامه خواهم داد، در زندگی همه چیز پول و عنوان نیست.

تصاویر ثبت شده از او در اولین جلسه تمرینی پرتغال اما نشان می‌‎دهد که مدام خنده بر لب دارد و با هم‎تیمی‎ها شوخی و خنده می‏‌کند. واضح است او آینده‏‌اش در باشگاه را نادیده گرفته و صحبت در این باره را هم در کیف اوکراین رها کرده تا در ذهنش فقط جام جهانی را داشته باشد.