به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر کریس رونالدو صحبت و بحث درباره آیندهاش در تیم فوتبال رئال مادرید را پشت سر گذاشته و همه تمرکزش روی رقابتهای جام جهانی است.
حدود یک هفته پیش بود که مهاجم پرتغالی رئال مادرید پنجمین جام قهرمانی در لیگ قهرمانان را بالای سر برد و بعد از آن به کمپ تمرینی تیم ملی کشورش ملحق شده تا برای حضور در رقابتهای جام جهانی روسیه آماده شود.
اما در این شرایط مطالبی که درباره او منتشر میشود عمدتا درباره آیندهاش در رئال مادرید است و این که در این تیم میماند یا از آن جدا میشود. اما خود رونالدو به نظر این موضوع را کاملا فراموش کرده و روی جام جهانی متمرکز است.
او بعد از قهرمانی در لیگ قهرمانان گفت: در روزهای آینده در این باره صحبت خواهم کرد، بازی کردن برای مادرید عالی بود، اما نمیتوانم اطمینان دهم که در این تیم به کارم ادامه خواهم داد، در زندگی همه چیز پول و عنوان نیست.
تصاویر ثبت شده از او در اولین جلسه تمرینی پرتغال اما نشان میدهد که مدام خنده بر لب دارد و با همتیمیها شوخی و خنده میکند. واضح است او آیندهاش در باشگاه را نادیده گرفته و صحبت در این باره را هم در کیف اوکراین رها کرده تا در ذهنش فقط جام جهانی را داشته باشد.
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