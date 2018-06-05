امام خمینی (ره) هویت و شخصیت مسلمانان را به آنها بازگرداند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی فلاح‌زاده در مراسم بیست و نهمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و گرامیداشت واقعه ۱۵ خرداد در مسجد حظیره یزد، پایگاه انقلاب اسلامی، با تاکید بر بازشناسی شخصیت امام راحل اظهار داشت: یکی از راه‌های بازشناسی یک شخصیت، مراجعه به دشمنان او و نحوه جبهه‌گیری دشمنان و اقدامات آنها علیه شخصیت است.

وی افزود: در شرایطی که در شرق و غرب سکولاریسم و مارکسیسم جولان می‌دادند و از طرفی سکولاریسم به دنبال حذف مکتب شرق بود، ابرمردی از نهاد دین برخاست و برنامه‌ای برای بشر ارائه داد، در شرایطی که دین‌داران توسط دشمنان در تنگنا بودند امام راحل از پایگاه فقه و فقاهت، ندای دینیاری سر دادند و راه روشن زندگی را برای بشر مشخص کردند.

استاد حوزه و دانشگاه تهران بیان کرد: امام در نقش احیاگر ظاهر شد و دین را احیا کرد و همواره در جریان‌های فکری، جریان سنتی، روشنفکری و سلفیت در حوزه دین نقش ایفا کرد.

فلاح زاده عنوان کرد: امام راحل، دین را به ‌تنهایی و بدون وام‌گیری از سایر مکاتب، به‌ عنوان یکی از الگوهای سازنده در عرصه اقتصادی و سیاسی مطرح کرد که این امر نشانگر این است که امام خمینی (ره) با بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی برای همه جهان برنامه‌ای سازنده برای زندگی ارائه می‌کند و البته این برنامه محدود به مرزهای و فرهنگ‌های خاصی نبوده و عالم بشریت را در برمی‌گیرد.

وی ادامه داد: اقدام دیگر امام خمینی (ره)، ارزش بخشیدن به مسلمانان بود زیرا در شرایطی که عزت مسلمانان زیر تهاجم دشمنان مخدوش شده بود، ایشان حرف‌های ناگفته مسلمانان را بیان و برای آنها هویت مشخصی مطرح کردند و درست زمانی که دشمن تلاش می‌کرد که حقوق مسلمانان را پایمال کند، امام راحل که هویت و شخصیت مسلمان را به آنها بازگرداند و برای مسلمانان در دنیا جایگاه ویژه‌ای ایجاد کرد.

استاد حوزه و دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: کسانی که به اسم اسلام ولایتمداری و حب اهل‌بیت (ع) کارهایی انجام می دهند که ضد اسلام، کشور و اهل‌ بیت (ع) است باید بدانند که نزاع‌ها را در جهان تشیع و جهان برمی‌افروزند و موجب از بین رفتن زیرساخت‌های کشورهای مسلمان و کشته شدن مردم می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن به آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز قدس بیان کرد: برخی شعار «نه غزه، نه لبنان» را سر می‌دهند که به این افراد باید گفت، ما در ایام عاشورا همواره می‌گویم ای ‌کاش در صحرای کربلا حضور داشتیم و حامی امام حسین (ع) بودیم و همواره گفته‌ایم که خواهان خونخواهی از قاتلان امام حسین (ع) هستیم ضمن اینکه در دوران انقلاب هم شعار ما شرقی نه غربی جمهوری اسلامی بود.