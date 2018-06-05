یک موشک بالستیک یمن بندر نفتی عربستان را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، فعالان سعودی چندین کلیپ و نوار ویدئویی را از لحظه اصابت یک فروند موشک بالستیک یمن به هدف در بندر نفتی ینبع در غرب عربستان منتشر کردند.

فعالان سعودی در پیام ها و نوشته های خود از شنیده شدن صدای انفجار شدید در بندر ینبع خبر داده و اعلام کردند علت این انفجارها موشک بالستیک شلیک شده از خاک یمن است. برخی دیگر تائید کردند که این موشک به هدف خود در بندر ینبع اصابت کرده و باعث بروز لرزه ها و تکان هایی در مناطق مجاور بندرشده است.

رسانه های محلی یمنی پیشتر از شلیک موشک بالستیک برکان ۲H به بندر نفتی ینبع در غرب عربستان خبر داده بودند ولی تاکنون هیچ منبع رسمی یمنی این خبر را تائید یا تکذیب نکرده است.