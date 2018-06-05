مردم و مسئولان پشتیبان یکدیگر باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین اسعدی صبح سه شنبه در مراسم سالگرد ارتحال امام راحل(ره) که با حضور امام جمعه، فرماندار ویژه مرند و جمعی از مدیران و اقشار مختلف در حسینیه امام خمینی(ره) این شهر برگزار شد، اظهار داشت: تمام حرکت های انبیا و نهضت های دینی و اسلامی بر پایه هدف، رهبری شایسته و در صحنه بودن مردم شکل گرفته است.

وی افزود: هدف انقلاب اسلامی ایران نیز پیاده شدن عملی اسلام و از بین بردن فساد در جامعه به رهبری امام خمینی(ره) بود.

این استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: در ادامه حرکت انقلاب اسلامی ایران، در عرصه نظامی نیز پیشرفت کرده و در هشت سال دفاع مقدس از خاک وطن دفاع کردیم.

حجت الاسلام اسعدی همچنین با تحلیل شعارهای ماندگار حرکت امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" رساترین شعار امام خمینی(ره) در پیش بردن انقلاب اسلامی در ایران بود و امروز به آن دست پیدا کرده ایم.

وی "نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی" را دیگر شعار اساسی انقلاب اسلامی دانست و گفت: زمانی ایران در دست استعمار غرب اسیر بود اما امروز غرب از دست جمهوری اسلامی ایران عاصی شده است.

این استاد حوزه علمیه تاکید کرد: "مرگ بر شاه"، "مرگ بر شوروی"، "مرگ بر صدام" و "مرگ بر منافقین" از شعارهای مردم ایران بود که امروز این شعارها محقق شده است، "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسراییل" نیز دو شعاری است که به زودی تحقق می یابد.

حجت الاسلام اسعدی با بیان اینکه غرب هنوز روش مقابله با انقلاب اسلامی ایران را پیدا نکرده است، تصریح کرد: استکبار به ظاهر به روی ما لبخند می زند اما در پشت پرده نسبت به براندازی انقلاب اسلامی نقشه می کشد.

وی در ادامه عنوان کرد: دشمنان با ارتحال امام خمینی(ره) منتظر شورش داخلی و اختلاف و درگیری در داخل کشور بودند اما با معرفی آیت الله العظمی خامنه ای به عنوان جانشین ایشان، دشمنان حیرت زده شدند.

این استاد حوزه علمیه عنوان کرد: رییس جمهور آمریکا نیز در روز خارج شدن از برجام، تهدیدهای زیادی علیه انقلاب اسلامی و مردم ابراز کرد اما با یک سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی توطئه هایش نقش بر آب شد.

حجت الاسلام اسعدی تاکید کرد: مسئولین باید قدردان مردم ایران و مردم نیز پشتیبان مسئولین باشند در این صورت دشمن نمی تواند ضربه ای به حرکت انقلاب اسلامی ایران بزند.