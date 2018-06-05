بعد از توافق با کره شمالی راستی آزمایی این کشور را آغاز می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «یوکیو آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به دیدار آتی سران ایالات متحده و کره شمالی، گفت اگر توافقی بین دو طرف حاصل شود آژانس ظرف چند هفته برای راستی آزمایی آماده خواهد شد.

وی در گفتگو با خبرنگاران حاضر در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین گفت، «ما قادر خواهیم بود وقتی شورا(ی حکام) مجوز آغاز فعالیت راستی آزمایی را صادر کند، در فرصتی کوتاه، ظرف چند هفته، نه چند ماه، کار را آغاز کنیم.»

آمانو افزود، خیلی واضح است که اگر کسی یا سازمانی قرار باشد کار راستی آزمایی هر گونه توافق احتمالی بین واشنگتن و پیونگ یانگ بر سر برنانه هسته‌ای جنجال برانگیز کره شمالی را انجام دهد، آن فقط آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

دیدار تاریخی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی قرار است روز ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) در سنگاپور برگزار شود.