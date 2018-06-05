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۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۰۷

چند روز تا شروع جام جهانی؛

آخرین تمرین تیم ملی در ترکیه برگزار شد/ ملی پوشان عازم روسیه شدند

آخرین تمرین تیم ملی در ترکیه برگزار شد/ ملی پوشان عازم روسیه شدند

تیم ملی فوتبال ایران آخرین جلسه تمرینی خود را در ترکیه برگزار کرد و بعد از آن راهی روسیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال ایران با انجام آخرین جلسه تمرینی خود در کمپ بشکیتاش، به اردوی شانزده روز خود در ترکیه پایان داد. این تمرین از ساعت ۹:۳۰ به مدت ۹۰ دقیقه برگزار شد.

کادر فنی با استفاده از حداکثر زمان ممکن، با انجام تمرینی جدی و در عین حال با نشاط بازیکنان را یک گام دیگر به میزان آمادگی مدنظر خود نزدیکتر کرد.

بخش اصلی تمرین امروز تیم ملی انجام بازی درون تیمی در زمینی کوچک و با حضور سه تیم بود.

دیگر بخش تمرین امروز، بازی "دستش ده" بود که این بخش با نشاط زیادی بین بازیکنان انجام شد.

بازیکنان تیم ملی پس از پایان این تمرین و حضور در استخر کمپ باشگاه بشکیتاش، آماده صرف ناهار و عزیمت به سمت فرودگاه شدند.

تیم ملی فوتبال ایران امروز ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ترکیه، راهی روسیه می شود تا به عنوان نخستین تیم جام جهانی، وارد بزرگترین رقابتهای ورزشی دنیا شود.

کد مطلب 4314053

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