لوایح چهار قلو عامل تضعیف کشور/FATF مغایر با آرمان های امام است

علی کرد امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: لوایح اصلاح قانون پولشویی در کشور، یپوستن کشور ایران به عهدنامه مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با حمایت مالی تروریسم و الحاق کشور ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان یافته ماهیت طرح (FATF) است.



نماینده مردم خاش، میرجاوه و نصرت آباد در مجلس شورای اسلامی پذیرفتن این لوایح را خیانتی بزرگ به ملت ایران و آزادی خواهان جهان دانست و تصریح کرد: (FATF) طرحی نسنجیده و کارشناسی نشده است که سبب کنترل، نظارت و محدودیت هرچه بیشتر آزادی خواهان، رزمندگان و مدافعان حرم می شود.



وی اذعان داشت: این طرح بیش از ۱۲ ماده دارد که ۹ ماده آن با قانون اساسی در مغایرت است و ضرورت دارد دولت طرح ها و برنامه هایی را به مجلس ارائه دهد که بر اساس مصلحت نظام، قانون پرمحتوای اساسی و ارزش های اسلامی و انقلابی باشد.



این نماینده مجلس دهم با تشریح اثرات این طرح بر اقتصاد، قدرت و موجودیت کشور تصریح کرد: پذیرفتن لوایح چهارقلو موسوم به طرح (FATF) از سوی نمایندگان مجلس دهم سبب تضعیف قدرت کشور می شود.



کُرد مجلس را محل نشست و جایگاه تصمیم گیری عصاره ملت برشمرد و افزود: نمایندگان مجلس باید برای پاسداری از خون شهدا، آرمان های مقدس امام (ره) و دستاوردهای انقلاب اسلامی مخالفت خود را با تصویب طرح FATF اعلام کنند.



عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه انقلاب ما بر خواسته از آزادی و دموکراسی اسلامی است، ادامه داد:هدف اصلی قیام حضرت امام (ره) مبارزه با استکبار و نفی هرگونه وابستگی به جنایتکاران غرب بود و پذیرفتن این طرح مغایر با آرمان های ارزشمند معمار کبیر انقلاب اسلامی است.



عضو مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان با تقدیر از اقدامات موثر سپاه پاسداران گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدامات موثر و بزرگی در راستای دفاع از مظلومان جهان خصوصا دفاع از مردم فلسطین، سوریه، عراق و یمن انجام داده که برخاسته از اندیشه های پاک امام راحل(ره) است.



وی با اشاره به بیانات رهبر کبیر انقلاب در خصوص آمریکا افزود: آمریکا و هم پیمانانش همیشه از حرکات انقلابی ملت ایران در هراس بوده اند و انتظار می رود ملت شریف ایران بار دیگر در روز جمعه با حضور پررنگ و حداکثری در راهپیمایی روز جهانی قدس مشت محکمی بر دهان استکبار و غاصبان غرب بزنند.