۲ مأمور نیروی انتظامی گیلان در سد آیت الله بهجت غرق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده پاسگاه انتظامی بلوکات شهرستان رودبار در این باره گفت: ساعت ۱۹ روز یکشنبه از طرف حراست آب منطقه ای گیلان با این پاسگاه تماس گرفته و اطلاع داده شد که افسر نگهبان سد شهربیجار به نام ستوان حجت الله بوستانی، در اقدامی ایثارگرانه، برای نجات سرباز وظیفه سامان علی نژاد که در حال غرق شدن در آب بود، شتافت ولی هر ۲ نفر در دریاچه سد آیت الله بهجت غرق شدند.

ستوان دوم امیر قربانی ادامه داد:جسد سرباز وظیفه روز گذشته پیدا شد ولی جسد ستوان بوستانی، صبح دوشنبه با تلاش تیم غریق نجات نیروی دریایی اعزامی از بندرانزلی و انجام عملیات نجات در شش متری دریاچه سد کشف شد.

به گفته فرمانده پاسگاه انتظامی بلوکات، ستوان بوستانی و سرباز علی نژاد به عنوان نیروهای حفاظت و حراست، از سال گذشته در این سد انجام وظیفه می کردند و ستوان کادر نیروی انتظامی، متاهل و دارای سه فرزند و سرباز وظیفه، مجرد بوده است.

جسد هر دونفر بعد از خارج شدن از آب به سردخانه منتقل شده است.