به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز سهشنبه، با عدم پیشرفت در مذاکرات تجاری چین-آمریکا و سروصداهای سیاسی ایتالیا که سرمایهگذاران را محتاط نگاه داشته است، روند بهبود ۲ روزه سهام اروپایی تبوتاب خود را از دست داد.
درحالیکه تقویت سهام تکنولوژی، به دنبال رکورد زدن شاخص نزدک آمریکا در معاملات دیشب، کمک کرد تا شاخصهای اروپا افت محدودی داشته باشند، سهام مالی شاخصها را پایین کشیدند؛ پس از این که دولت سهام خود در آربیاس را باز هم کاهش داد، سهام این بانک انگلیسی بیش از ۳ درصد سقوط کرد.
شاخص سهام پن-یوروپین استاکس ۶۰۰ تا این لحظه ۰.۱ درصد افت کرده است، درحالیکه فوتسی انگلیس و کاک فرانسه ۰.۲ درصد افت کردند و داکس آلمان بدون تغییر بود.
یک بهروزرسانی توسط مورگان استنلی باعث شد سهام شرکت خدمات نفتی ایتالیایی، سایپم، ۳.۴ درصد جهش کند و پیشتاز سود در شاخص استاکس ۶۰۰ باشد.
در معاملات صبح امروز هم گستردهترین شاخص سهام آسیا اقیانوسه، بدون سهام ژاپن، اماسسیآی، که روز قبل ۱.۴ درصد جهش کرده بود، کاملا بدون تغییر باقی ماند.
نیکی ژاپن ۰.۲ درصد رشد کرد و کوسپی کرهجنوبی ۰.۱ درصد کاهش یافت.
هانگسنگ در هنگکنگ ۰.۱۵ درصد رشد کرد، کامپوزیت شانگهای ۰.۲۵ درصد بالا آمد. دادهها نشان داد بخش خدمات چین در ماه می با سرعتی ثابت رشد کرده است.
در بازار ارز، تقویت سود اوراق خزانهداری آمریکا باعث شد تا دلار به بالاترین سطح ۲ هفتهای خود نزدیک شود. نرخ دلار در برابر ین ژاپن به ۱۰۹.۹۹۰ ین رسید.
با تقویت دلار امروز روند رشد یورو در برابر دلار کند شد. یورو ۰.۱ درصد در برابر دلار افت کرد و به ۱.۱۶۸۸ دلار رسید.
