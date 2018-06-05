مسئولان درد مردم را درک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید صادق موسوی صبح سه‌شنبه در آیین سالروز ارتحال امام راحل و گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد در مسجد جامع بردخون اظهار داشت: حضرت امام علی(ع) شخصیتی خاص و الهی داشت و هیچگاه از یاد خدواند غافل نمی شد و حضرت امام که شاگرد مکتب امام علی(ع) بود اینچنین عمل می کرد.

وی با بیان اینکه هر جا اعمال و رفتار رنگ خدایی بگیرد موفق می شویم، فزود: حضرت امام تمام وجودش خدا بود و از ابتدای زندگی در مسیر خدا گام برمی داشت.

موسوی اضافه کرد: با خدا و خلق خدا با یک رنگی عمل کنیم زیرا برخی شعار می دهند اما عملشان خلاف شعارشان است.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: هرچه مسئولیت بالاتر است نگاه ها دقیق تر است پس در کار و زندگی رفتار و عمل کنیم زیرا امام ساده زیست بود اما با اخلاص دنیا را به لرزه انداخت.

وی ابراز داشت: برخی تلاش کردند دین را از زندگی مردم بیرون کنند اما امام قیام کرد و از خرداد ۴۲ همواره برای پیروری اسلام و انقلاب تلاش کرد.

موسوی ابراز داشت: مسئولان علاوه بر ساده زیستن در بین مردم حاضر شوند و هم‌درد و همراه مردم شوند و بدانند که امنیت ما از برکت حماسه و خدمات و ایثار فرزندان ایران اسلامی است.

این مبلغ دینی گفت: انقلاب اسلامی صاحب دارد و همچنان با قدرت به پیش می رود اما مسئولان مشکلات مردم را درک کنند و نسبت به رفع آن تلاش و همت کنند.

وی با اشاره به اینکه مدعی شیعه و پیروی امام علی(ع) هستیم اما در مسیر آن حضرت حرکت نمی کنیم، تصریح کرد: به برکت نام امام و انقلاب اسلامی اخلاق در دنیا نهادینه شد اما جاهلانی مانند داعش چهره اسلام را زشت کردند.

موسوی گفت: حضرت امام همواره به نقش کوخ نشینان در انقلاب اسلامی و اداره جنگ تاکید داشت، پس امروز نیز درددل محرومان را بشنویم.

استاد حوزه و دانشگاه خواستار توجه به امر به معروف و نهی از منکر در جامعه شد و اظهار کرد: منکرات در جامعه زیاد شده و تخریب بیشتر از سازندگی است که باید با تذکر خطاها را کم کنیم و پیام دین را بگیریم.

در ادامه علی واعظ مداح اهلبیت در عزای امام راحل مرثیه خوانی کرد و عاشقان خمینی در عزای پیر و مراد خود بر سینه زدند.