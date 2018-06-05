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۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۴۸

تهدید داعش موجب تعطیلی ۸۰ مدرسه در ننگرهار افغانستان شد

تهدید داعش موجب تعطیلی ۸۰ مدرسه در ننگرهار افغانستان شد

به دنبال تهدیدی که منسوب به گروه داعش است، ۸۰ مدرسه دخترانه در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار و شماری از ولسوالی‌های همجوار آن تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «حسیب شینواری» رئیس آموزش و پرورش ننگرهار تایید کرده است که این مدارس به دنبال تهدیدات به میان آمده، تعطیل شد.

او می‌گوید که این مدارس در حالی تعطیل شده که تنها یک امتحان از امتحانات آخر سال تحصیلی دانش‌آموزان باقی مانده بود که بعدا گرفته خواهد شد.

شمار دانش‌آموزان دختر در ۸۰ مدرسه بسته شده حدود ۱۵۰ هزار نفر است.

در اعلامیه‌ای که به نام گروه تروریستی داعش منتشر و میان مردم ننگرهار و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده، آمده که آنها به خاطر انتقام کشته شدن غیرنظامیان به خصوص کودکان در بمباران نیروهای آمریکایی و دولتی در ساحات زیر نفوذشان پس از این مدارس دخترانه را هدف انفجار و عملیات قرار خواهند داد. در این نامه از اهالی ننگرهار خواسته شده دختران‌شان را به مدرسه نفرستند.

کد مطلب 4314106
عبدالحمید بیاتی

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