قصرشیرین از لیست مناطق آزاد خط خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ابلاغیه هیئت دولت قصرشیرین هم جزو مناطق ویژه اقتصادی قرار گرفت و دست مرزنشینان غربی برای رسیدن به آرزوی دیرینه شان برای پیوستن به جمع مناطق آزاد کشور کوتاه ماند.

منطقه قصرشیرین به دلیل نزدیکی به مرز خسروی و پرویزخان و فراهم بودن زیرساخت‌های مورد نظر در این منطقه می‌توانست با تبدیل به منطقه آزاد تجاری یک پل ارتباطی با بخش میانی کشور عراق باشد و در ایجاد اشتغال پایدار و رفع بیکاری قشر عظیمی از مردم شهرستان‌های مرزی تاثیرگذار باشد که نشد.

گفتنی است بحث ایجاد ۷ منطقه جاسک، بوشهر، مهران، بانه و مریوان، اردبیل، اینچه برون و زابل از پیش به عنوان مناطق آزاد جدید به مجلس پیشنهاد شده بود که در مطالعات بعدی منطقه آزاد قصر شیرین به این ۷ منطقه پیشنهادی اضافه شد، اما قصرشیرین از لیست خط خورد و به عنوان منطقه ویژه اقتصادی به همراه اسلام آبادغرب از سوی هیئت دولت معرفی شد.