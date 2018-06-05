به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در حاشیه نشست خبری صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در جمع خبرنگاران پیرامون اقدامات اخیر ایران متعاقب فرمایشات روز گذشته مقام معظم رهبری اظهار داشت: ما فعلا در چارچوب برجام اقدام می‌کنیم و مفهوم آن این است که اگر لازم باشد خارج از چارچوب برجام نیز آمادگی داریم. ما در حال انجام یکسری اقدامات هستیم از جمله دو نامه‌ای که به آژانس دادیم و اعلام کردیم ظرفیت‌هایی که در حال تولید داریم براساس کد ٣.١ است و هیچ مغایرتی با برجام و تعهدات پادمانی ما ندارد.

وی گفت: در ارتباط با ساخت مرکز سانتریفیوژها هم روال همین گونه است؛ یعنی مادامی که در حال ساخت است و تا زمانی که کار آن به اتمام می‌رسد در چارچوب برجام خواهد بود و بحث تولید آن هم تا زمانی که ما در برجام باشیم، اگر نیاز به ساخت سانتریفیوژ جدید در بحث تحقیقات باشد، تولید محدودی انجام می‌دهیم. فعلا بنای تولید انبوه نداریم.

کمالوندی افزود: آقای صالحی اشاره داشتند به اینکه ظرفیت این مرکز بالاست و ما به سرعت می توانیم ماشین های بیشتری تولید کنیم. این به معنای آن است که ظرفیت تولید ما بالا رفته و هم به معنای آن است که ما با سرعت زیادی و در زمان کوتاهی می‌توانیم بنا به فرمایش رهبرمعظم انقلاب در خصوص تهیه ملزومات جهت رسیدن به ١٩٠ هزار سو اقدام کنیم و این هیچ مغایرتی با تعهدات ما ندارد.

سخنگوی سازمان انرژی ادامه داد: اگر آنها تعهداتشان را انجام می دادند، نیاز نبود که ما از الان به دنبال ظرفیت تولید انبوه باشیم. ما می‌توانستیم با فرصت بیشتری این کار را انجام دهیم اما از آنجایی که شائبه این می‌رفت که طرف مقابل بدعهدی کند، ما از قبل آمادگی خود را برای هر سناریو و شرایطی حفظ کردیم.

کمالوندی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا مقصر اقدامات فعلی ایران، آمریکاست، عنوان کرد: کاری که ما انجام می‌دهیم در چارچوب ضرورت‌هاست و با سرعت بیشتری انجام می شود. اگر آمریکایی‌ها به تعهدات خود پایبند بودند ما این کار را سر حوصله انجام می دادیم و قبل از آن هشت سال و نیمی که باید تعداد سانتریفیوژهای خود را افزایش می دادیم این کار را به انجام می‌رساندیم و از آن زمان شروع می کردیم، نه امروز. اگر امروز این کار را با سرعت انجام می دهیم بنا به فرمایش رهبری است که ما آماده باشیم و همانطور که آقای صالحی اشاره کردند ارتش علمی سازمان انرژی اتمی آماده و گوش به فرمان است.

وی در پاسخ به سوالی درباره میزان ذخایر عنوان کرد: ذخایر اورانیوم ما براساس UF6 به میزان ٣٠٠ کیلوگرم است. البته UF6 ما ٢٠٠ کیلو است ولی ما برخی استثنائات هم داریم. یعنی اگر سوختی که تولید می‌کنیم تابشی باشد، متفاوت خواهد بود. همین الان ما سوخت‌هایی داریم که تابش دادیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه ما خارج از برجام انتخاب‌های متعددی داریم گفت: فعلا براساس فرمایشات رهبری در چارچوب برجام پیش می‌رویم منتها با سرعت کارهایی را که شاید می‌شد سالهای بعد انجام دهیم را در زمان کوتاهتری اجرا می‌کنیم.

کمالوندی با بیان اینکه نامه هایی که به آژانس ارسال کردیم بیانگر این است که ما خیز لازم را در صورت بدعهدی طرف مقابل برداشته ایم عنوان کرد: اگر آنها به تعهداتشان پایبند نباشند ما به سرعت کوتاهی می‌توانیم محدودیت‌هایی که داوطلبانه را جبران کنیم.

وی در خصوص اقدامات ایران در صورت خروج از برجام گفت: چو فردا شود فکر فردا کنیم، هر زمان قرار شد از برجام خارج شویم بهتر است درباره آن صحبت کنیم اما بارها این مسئله را گفته ایم که ما ظرفیتهای لازم را ایجاد کرده ایم و این به معنای آن نیست که از این ظرفیت‌ها تا زمانی که برجام ادامه دارد، استفاده کنیم. یک نمونه از این ظرفیت‌ها تولید ماشین‌های جدید است، این موضوع برای ما سالها کار برده است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی بیان داشت: ما به نحوی می‌گوییم که می‌خواهیم از این مرکز رونمایی کنیم اما اینکه استفاده ای از این مرکز بشود به شرایط برجام بازمی گردد. تا زمانی که در برجام هستیم از ظرفیت کم و صرفا برای تحقیق و توسعه از آن استفاده می‌کنیم و نه برای تولید انبوه.

وی در پایان گفت: مواردی را هم که گفتیم طرف مقابل در صورت خروج از برجام، با مشاهده آن متحیر خواهد شد به معنای آن است که ما این سالها دست روی دست نگذاشته و کارهای زیادی انجام دادیم. زمانی که شرایط تغییر کند ایران به هیچ وجه دست بسته نخواهد بود و شرایط به گونه ای پیش خواهد رفت که طرف مقابل متحیر خواهد شد. یک نمونه از این اقدامات ما تولید بالای ماشین‌هاست بخصوص ماشین‌های جدید؛ وقتی که اینها نصب شوند ذخیره ما که الان هفت هزار سو است می تواند چند برابر شود که اجازه بدهید آمار دقیق افزایش آن را مطرح نکنیم اما طبیعی است که در آن صورت انباشت، محصول ما خیلی بالا خواهد بود.