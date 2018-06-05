احتمال برگزاری نشست طرفهای درگیر بحران قطر در ماه سپتامبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، لؤلؤه الخاطر سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که اقدامات دیپلماتیک محسوسی در خصوص بحران خلیج فارس در حال انجام است و سخنانی در خصوص برگزاری یک نشست میان طرفهای درگیر این بحران در ماه سپتامبر آتی مطرح شده است.

وی در ادامه افزود: ما شاهد فعالیتهای کشور دوست و برادر کویت بودیم و در همین راستا اقداماتی برای برگزاری یک نشست با حضور طرفهای درگیر در ماه سپتامبر صورت گرفته است. اینکه آیا این مسأله صورت خواهد پذیرفت یا خیر به کشورهای محاصره کننده قطر بستگی دارد اما متأسفانه اقدامات آنها در دوره گذشته بیانگر چیز دیگری است.

این مسئول قطری تاکید کرد: دوحه به صورت کامل پیامدهای اقتصادی محاصره را پشت سر گذاشته و منابع واردات خود را گسترش داده است و اگر روابط با کشورهای عربی به حالت خود برگردد این منابع وارداتی هم چنان پابرجا خواهند ماند.

وی نسبت به پیامدهای سیاسی منفی بحران خلیج فارس بر امنیت منطقه ابراز نگرانی کرد.