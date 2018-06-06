برای شکوفایی روح نیاز به تخریب جسم نیست/ یوگا و اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر یادداشتی از حجت الاسلام حمیدرضا مظاهری سیف در مورد یوگا و اسلام است که در ادامه می خوانید.

مایل نیستم یوگا را با اسلام مقایسه کنم. تنها چند نکته است که توجه به آنها برای کسانی که به دین اسلام گرایش دارند، لازم است.

روح و جسم هیچ تضادی با هم ندارند و برای شکوفایی روح نیاز به تخریب جسم نیست. وجود انسان یک سیستم منظم، هماهنگ و یکپارچه است و بر خلاف پندار سانکهیه و یوگا از دو مبدأ مادی و روحانی تشکیل نشده است. یک خدا، یک علم، یک اراده و یک لطف و بخشش، انسان را آفریده است و این مجموعه با هم در مسیر او که درست زندگی کردن است، حرکت می کند.

استفاده از تمام استعدادها و نعمتهایی که خداوند به انسان بخشیده لازمۀ شکوفایی معنوی و سیر به سوی اوست. و درست زندگی کردن یعنی به کار گیری استعدادهای گوناگون الاهی و استفاده از نعمتهای خداوند، بر اساس قواعدی که او برای زندگی تعریف کرده است.

استفاده از جسم، ذهن، خیال و احساس در مسیر شکوفایی روح امکان پذیر است و راه استفاده از این استعدادها در مسیر شکوفایی معنوی در تعالیم پیامبران آموزش داده شده است. شما میتوانید بخورید، بیاشامید، لذت ببرید، رنجها را تحمل کنید، با مشکلات زندگی روبرو شوید، فراز و نشیبهای زندگی را پشت سر بگذارید و حقیقت زندگی را لمس کنید، ولی در عین حال شکوفایی و پویایی معنوی را هم تجربه کنید.

دست یابی به زندگی پربار و سرشار از برکت و معنویت در گرو دانستن و بکار بستن قواعد زندگی است.

بخش عمدهای از قواعد زندگی درست به رنجها و بحرانها و اضطرابها مربوط میشود. همه ی مشکلات و رنجها عوامل بازگشت به سوی خدا و تجربۀ آرامش در آغوش عشق و قدرت و حمایت بی پایان اوست. تنشها و نگرانیهای زندگی برای این نیست که آنها را در حالتهای خلسه ای با کاهش فعالیت کورتکس مغز فراموش کنیم تا به آرامشی خلسه وار برسیم.

این بحرانها بخشی از واقعیت زندگی است، که ما را به سوی پناه و قدرت و مهربانی بی پایان پیش می برد، تا آرامش حقیقی و عمیق را در هوشیاری کامل و با تمام جسم و ذهن و روح احساس کنیم و ایمان و امید و اعتماد و توکل مان را به خداوند تقویت نماییم.

یوگا انسان را در یک چرخه ی پوچ رفتن به خلسه و فراموشی مشکلات و بازگشت به زندگی و شروع نگرانیها و دوباره بازگشت به یوگا و کاهش فعالیت مغزی – ذهنی و احساس آرامش و بازگشت به زندگی و درگیری مجدد وارد می کند. سرّ وجود مشکلات و بحرانهای زندگی این نیست که با خلسه های یوگایی آنها را کمرنگ کنیم و به زندگی اضطراب زا باز گردیم.

راز بزرگی که در بلاها و رنج های زندگی نهفته، بازگشت به خدا و تکیه کردن به او در همه شرایط است. اینکه قلب ما بفهمد هیچ نیرویی غیر از خدا گره گشای زندگی نیست. و هیچ چیز قابل اعتماد و اطمینان بخشی در دنیا وجود ندارد غیر از لطف او.