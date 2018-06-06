توسعه گردشگری باید با تمرکز بر ساحل و دریا باشد

کیانوش جهانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: توسعه گردشگری در شهرها باید متناسب با هویت و داشته های یک منطقه باشد که در بندرعباس نعمت دریا بزرگترین عامل برای توسعه این صنعت میتواند باشد.

وی تصریح کرد: بندرعباس تا کنون نتوانسته در زمینه گردشگری و توریسم موفقیت قابل توجهی بدست آورد اما در تلاش هستیم بتوانیم سرانه گردشگری و این صنعت پر رونق را افزایش و پر رنگ کنیم.

این مسئول با اشاره به اینکه با توسعه گردشگری در بندرعباس میتوانیم درامد را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم افزود: امروزه صنعت توریسم و گردشگری علاوه بر افزایش درآمد باعث ایجاد مشاغل مختلف خدماتی می شود.

عضو شورای شهر بندرعباس توضیح داد: در راستای بحث گردشگری و استفاده از دریا و ساحل نگرانی هایی مانند آلودگی بسیار شدید ساحل از طریق فاضلاب سرریز به دریا وجود دارد.

جهانبخش تصریح کرد: برای استفاده از دریا و ساحل در توسعه گردشگری نیاز به فراهم کردن زیر ساخت های لازم هستیم اما هنوز نتوانستیم از ورود فاضلاب به دریا جلوگیری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ۴۲ درصد شهر بندرعباس را بخش فرسوده فاقد سیستم فاضلاب تشکیل میدهد افزود: روزانه در حدود ۶۳ میلیون لیتر پساب و فاضلاب خام وارد دریا می شود که مطمئنا تا رفع نشدن این مانع نمی توان به طور جدی در این بخش توسعه به وجود آورد.

رئیسکمیسیون عمران شورای شهر بندرعباس اظهارداشت: از دیگر نگرانی ها آب شیرین کن های صنعتی و پساب حاصل از این دستگاه ها است که خود حجم زیادی از دریا را آلوده می کنند.

این مسئول با اشاره به صحبت هایی پیرامون واگذاری اسکله نخل ناخدا به شهرداری در راستای توسعه گردشگری بیان کرد: باید با بررسی همه جانبه برای گردشگری در آن منطقه اقدام کنیم زیرا اجرای نامناسب، مطالعه نادرست و...باعث شده اسکله نخل ناخدا مشکلات زیادی داشته باشد.

جهانبخش یادآور شد: جریان دریایی در این محدوده به دلیل عدم مطالعه صحیح به مرور زمان منطقه را دچار چالش های جدی خواهد کرد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه این پل سرمایه ملی بوده و هزینه هنگفتی برای آن شده است باید از آن با کارشناسی درست و دقیق استفاده بهینه کرد.

عضو شورای شهر بندرعباس اظهارداشت: می توان با برداشتن بالهای این پل که جریان آب را در این اسکله با مشکل مواجه کرده همچنین احداث پل و یا روش های دیگر شرایط اسکله را برای استفاده بهتر کرد.

رییس کمیسیون عمران شورای شهر بندرعباس در پایان با تاکید بر مسائل زیست محیطی در ایجاد فضای گردشگری بیان کرد: مطمنا تمام تصمیمات در خصوص توسعه گردشگری مبتنی بر ساحل و دریا با رعایت مسائل زیست محیطی خواهد بود.