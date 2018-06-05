اعتراض جامعه علمی به ادعاهای مهمان«ماه عسل»

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتم خرداد ماه جاری بود که فردی با ادعای ابتلا به یک بیماری نادر در گذشته، ضمن ابراز نگرانی از شیوع بیماری سرطان در ایران و تاکید بر افزایش آگاهی زنان ایرانی نسبت به شیوع سونامی سرطان و بیماری های جنسی، در برنامه ماه عسل حضور یافت و از مردم خواست برای تولید واکسن HPV کمک مالی کنند. ادعاهای نگران کننده اشکی از یک سو و طرح یک ایده کلی آن هم در برنامه زنده تلویزیونی با واکنش های زیادی مطرح شد.

در همین زمینه جمعی از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، اساتید دانشگاه و متخصصین علوم انسانی با صدور بیانیه ای ضمن خلاف واقع دانستن سخنان میهمان برنامه ماه عسل، خواستار برگزاری نشست علمی در این خصوص از جانب مدیران صداوسیما شدند.

متن این بیانیه بدین شرح است؛

"افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله ورضوان خیر،ام من اسس بنیانه علی شفا جرف هارفانهاربه فی نارجهنم؟؟؟والله لایهدی القوم الظالمین"آیا جامعه‌ای که اساس و بنیاد آن بر پایه تعالیم ارزشمند الهی بنا شده، نیازمند دستورالعمل نظام منحط و فاسد غربی است؟

وقتی شارع مقدس برای مخلوق خویش،درتمام ابعاد روحی و جسمی، فردی و اجتماعی در جزئیات و کلیات،برنامه آموزشی و تربیتی دقیق وضع کرده است چه نیازیست به نسخه های آسیب‌زا و ویرانگر جوامعی کهآنچنان غرق در فساد، تباهی و بی‌بند و باری‌های جنسی شده اند که همجنسگرایی را قانونمند اعلام می کنند؟کشورهایی که براساس اماروگزارشات رسمی،

دچار بحران بیماری های مقاربتی،کودک آزاری، سقط جنین، حاملگی های غیرمشروع درسنین پایین و.. می باشند،می توانندالگوی نظام آموزشی، بهداشت وسلامت ایران اسلامی باشند؟

اداره اطلاعات جنایی فدرال آمریکا در چهار سال اخیر ۱۷ هزار تجاوز و آزار جنسی را مدارس این کشور ثبت کرده است، گاردین تجاوز به سی هزار کودک انگلیسی در مدارس این کشوررا گزارش کرده است، در مطالعاتی در انگلستان ۲۲ درصد از دختران مدرسه ای اعلام کرده‌اند که در دوره تحصیل خودبه‌ نوعی تحت آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند،اینها کشورهایی هستند که بر اساس آموزه‌های ۲۰۳۰ کودکان از سنین پایین تحت آموزش جنسی قرار می گیرند. گزارش تحقیق اندیشکده ای در انگلستان که با عنوان" آموزش رابطه جنسی یا تشویق به رابطه جنسی“ منتشر شد، نشان داد رابطه مستقیمی بین افزایش آموزش‌های جنسی و تولد کودکان نامشروع در نوجوانان دختر وجود دارد، این آموزشها باعث درگیری ذهنی نوجوان با مسائل جنسی می شود و با از بین رفتن عنصر شرم آن را به هنجار اجتماعی ذهن این طبقه سنی قرار می دهد.

در یک برنامه زنده تلویزیونی پر مخاطب،افرادی فاقد هرگونه صلاحیت تخصصی پزشکی اپیدمیولوژی، ایمونولوژی، روانشناسی و تربیتی،وبا ادبیاتی هنجارشکنانه و با استفاده از واژگان خارج از عرف رسانه ملی،به مقوله ای می پردازند، که نیازمند پژوهش و آمار دقیق علمی و کارشناسی است، این در حالی است که کارشناسان بسیاری در کشور با نگاه دقیق و علمی به این موضوع پرداخته اند و نظرات آنان خلاف عملکردهای آموزشی تیم معلوم الحال این فرد(آموزش مسائل جنسی به کودکان) می باشد.

انتساب آمار کشورهای غربی در زمینه اپیدمیویروسhpv ، که محصول سبک زندگی فسادو آزادی وبی بندوباری جنسی در آن جوامع است، به جامعه ی ایران،و قریب الوقوع دانستن شیوع بیماریهای جنسی در کشور،باچه مبنا وبا چه هدفی صورت می گیرد؟

دفاع آشکار از سند۲۰۳۰

به چه دلیل فردی که مشخص نیست با کدام مجوز به فعالیت درحوزه سلامت و آموزش جنسی در کلاس های مختلط به دختران و پسران این سرزمین مشغول شده ، به این برنامه دعوت می شود ونه چندان مخفیانه، به دفاع و تبلیغ سند ۲۰۳۰ اقدام می کند و مورد تشویق قرار می گیرد؟؟

اینکه تحقیق های علمی پیرامون ایدز مستلزم کسب مجوز مستقیم از وزارتخانه است فردی غیر کارشناس و غیرمسئول،چگونه به خود اجازه می دهد بدون در نظر گرفتن مطالعات اپیدمیولوژیک از سونامی سرطان ناشی از یک بیماری مقاربتی بگوید وبه تجویز واکسنی که اساتیدومتخصصین برجسته، استفاده ازآن را در ایران، ضروری نمی دانند،در سطح ملی بپردازد؟

بدیهی است که،تربیت جسم وروح فرزندان، درمحیط گرم وسالم خانواده، توسط والدین آگاه ودلسوز،براساس تعالیم دینی،و فرهنگ حجاب، حیا و عفاف،خواهدتوانست نسل مسلمان ایرانی راازآسیب ها وبیماریهای مهلک جوامع فاسدغربی،مصونیت بخشدو این مبانی اعتقادی محکم وعزت بخش، ضامن پاکی وسلامت اخلاق ورفتارافرادجامعه خواهدبود.ما جمعی از پزشکان دندانپزشکان داروسازان متخصصین علوم انسانی و اساتید دانشگاه ضمن اعتراض شدید به دولت ومسئولین، نسبت به اجرای سیاست های سند ۲۰۳۰که علیرغم اعلام وزارت آموزش و پرورش مبنی برعدم اجرای آن،گسترش روز به روز آموزه‌هاو مفاد این سند استعماری در سطح مدارس، حتی مهدکودک ها گزارش می شودو متاسفانه، در روزهای اخیر شاهد بخش اندکی از نتایج دردناک آن در یکی از مدارس تهران بوده ایم، ضمن اعتراض جدی به مسئولین صدا و سیما به دلیل بی توجهی وعدم نظارت مطلوب،مسئولین صداوسیماوخصوصا شبکه ۳ را موظف می دانیم که هرچه سریع تر نسبت به برگزاری نشست علمی با حضور اساتید و متخصصین، در برنامه ماه عسل، جهت روشنگری افکارعمومی وتبیین وپاسخ به مطالب غیرعلمی و غیرمستند مطرح شده در این برنامه ،اقدام کنند. این حق مسلم جامعه پزشکی و مردم شریف و مومن کشور ماست.