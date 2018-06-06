شهدای غواص به میان مردم بازگشتند/ برپایی مسابقه عکس و دلنوشته

امیرحسین شفیعی کارگردان نمایش «دریادلان» که به موضوع شهدای غواص می پردازد درباره وضعیت اجرای عمومی این اثر که از ۲ خرداد در استخر بوستان دانشجو آغاز شده است به خبرنگار مهر گفت: مرحله اول اجرای «دریادلان» پیش از ایام سوگواری رحلت امام خمینی (ره) و ایام سوگواری حضرت علی (ع) و لیالی قدر تمام شد و از روز جمعه ۱۸ خرداد مرحله دوم اجرای «دریادلان» آغاز می شود و تا اول تیر ادامه دارد.

وی به برگزاری مسابقه مردمی عکس موبایلی، فیلم اینستاگرامی و دلنوشته با موضوع نمایش «دریادلان» اشاره کرد و افزود: فراخوان این مسابقه را منتشر می کنیم و مخاطبان و مردم می توانند با انتشار عکس موبایلی، فیلم اینستاگرامی و دلنوشته های خود در فضاهای مجازی در این مسابقه شرکت کنند که در پایان مرحله دوم اجرای «دریادلان» به برگزیدگان این مسابقه جوایزی اهدا می شود.

شفیعی درباره احتمال اجرای نمایش «دریادلان» در مناطق دیگر شهر تهران، اظهار کرد: به دلیل اینکه اجرای نمایش «دریادلان» درون آب است در نتیجه کمتر فضایی در تهران مانند استخر بوستان دانشجو وجود دارد که امکان اجرای این نمایش را میسر کند. البته باغ موزه دفاع مقدس هم چنین فضایی را دارد که برای اجرای «دریادلان» بهترین جا بود ولی وقتی سال گذشته برای اجرای این اثر به باغ موزه دفاع مقدس مراجعه کردیم مسئولان باغ موزه اعلام کردند که به دلیل احتمال آسیب دیدن کف استخر، امکان اجرای «دریادلان» وجود ندارد.

کارگردان «دریادلان» در پایان سخنان خود درباره اجرای این اثر نمایشی در شهرهای دیگر کشور، گفت: از شهرهای شیراز و ماهشهر برای اجرای «دریادلان» دعوت شده ایم و باید بررسی کنیم که استخر مناسب اجرای این اثر وجود دارد یا نه. در صورت وجود چنین فضا و امکانی در شهرهای مورد نظر، به طور حتم «دریادلان» را در شیراز و ماهشهر اجرا خواهیم کرد.