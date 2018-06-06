سید هدایت‌اله موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: مدیریت منابع آب و استفاده از روش‌های نوین آبی از موارد لازم در توسعه صنعت کشاورزی محسوب می‌شود.

وی، با انتقاد از حجم بالای مصرف آب در شیوه‌های کشاورزی سنتی، افزود: ۷۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اندیمشک بخشی با اعتبارات دولتی و بخشی نیز با مشارکت کشاورزان به سیستم آب‌یاری تحت فشار مجهز شده‌اند.

رئیس جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: ۵۰ میلیارد ریال اعتبار بلاعوض برای طرح آب‌یاری تحت فشار از اعتبارات دولتی پرداخت و بخشی از اعتبار مورد نیاز توسط کشاورزان تامین و گامی ارزنده در زمینه کاهش مصرف آب و مدیریت مصرف در شهرستان برداشته شد.

موسوی در ادامه از تشکیل و معرفی ۷۳ پرونده در زمینه اشتغال خانگی روستایی در اندیمشک خبر داد و افزود: ۴۹۰ میلیون تومان اعتبار در زمینه طرح‌های خود اشتغالی در اندیمشک مورد نیاز است.

وی با اشاره به جذب ۳۵ درصدی اعتبارات در حوزه طرح‌های خود اشتغالی اندیمشک، اظهار کرد: ۱۷۲ میلیون تومان از اعتبار ۴۹۰ میلیون تومانی در زمینه طرح‌های خود اشتغالی روستایی در این شهرستان جذب شد.