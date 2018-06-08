حماسه دیگر در شهرستان های تهران در گرمای۳۷درجه/تجلی مبارزه باغاصب

خبرگزاری مهر ، گروه استان ها- وحید محمدی یکتا: روزه داران شهرستان های ۱۶ گانه استان تهران هم زمان با آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان با حضور در خیابان ها و مسیرهای اعلام شده راهپیمایی که پیش از این توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اعلام شده بود، حمایت خود از مردم مظلوم فلسطین را اعلام داشته و بر ادامه مبارزه با اشغالگران قدس تاکید کردند.

روزه داران ورامینی در شهر ورامین و «خیرآباد» و «جواد آباد» از توابع این شهرستان با بستن چفیه و سر دادن شعار «فرموده امام امت ماست، اسرائیل دشمن اصلی ماست» از مردم مظلوم فلسطینی حمایت کردند، قرار است، سرتیپ پوردستان رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع راهپیمایان ورامینی تا لحظاتی دیگر سخنرانی کند.

در شهرستان پیشوا نیز، نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک، که قرار است، تا لحظاتی دیگر در جمع راهپیمایان روز جهانی قدس سخنرانی کند، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فلسطین و قدس هرگز از پیکره اسلام جدا نبوده اند، حمایت از فلسطین و آرمان آن در واقع حمایت از انسانیت است.

سید حسین نقوی حسینی با بیان این که هر انسان آزاده ای در دفاع از مظلوم تردید نخواهد کرد، گفت: با توجه به اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم غاصب صهیونیستی حساسیت راهپیمایی روز جهانی قدس سال جاری بیش از سال های پیش است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل همین حساسیت ها، امروز شاهد حضور پرشورتر مردم در راهپیمایی روز قدس هستیم.

نقوی حسینی ادامه داد: نجات فلسطین از چنگال غاصبان صهیونیست، از اهداف اصلی و آرمان های امام راحل(ره) از ابتدای این نهشت بوده و امروز نیز جزو اهداف اصلی نظام اسلامی و مورد تاکید مقام معظم رهبری و مردم مومن ایران است.

مقابله با ظالم از مبانی ادبیات سیاسی امام(ره) بود

در شهرستان دماوند نیز شاهد برگزاری راهپیمایی پرشور مردم مومن و ولایی این شهرستان بودیم، دماوندی ها با حضور در مسیرهای اعلام شده و حمل تراکت هایی با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسراییل» روحیه ظلم ستیزی خود را به معرض نمایش گذارشتند.

مردم روزه دار شهرستان ری نیز مانند دیگر نقاط کشور، در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تظاهرات کردند، فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران در خصوص روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن محکوم کردن سکوت مجامع جهانی و دول غربی در مورد جنایات رژیم غاصب اسرائیل، اظهار داشت: ما شیعه امیرالمومنین(ع) هستیم، ۲ روز پیش عزادار شهادت مظلومانه ایشان بودیم و امروز نیز در تداوم راه این پیشوای آزادمردان جهان به خیابان ها آمدیم تا اعلام کنیم، مقابله با زورگویی های صهیونیست ها پایانی ندارد.

سردار سید محمدتقی شاهچراغی با اشاره به تاکیدات قرآن در دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم، گفت: وظیفه انسانی ما نیز حکم به دفاع از مظلوم می کند، حتی اگر غیر مسلمان هم باشیم، به فطرت خود رجوع کنیم، می بینیم، که مبارزه با ظالم در فطرت ما انسان ها توسط خداوند متعال قرار داده شده است.

وی حضور پرشور مردم ری و دیگر شهرستان های استان تهران در راهپیمایی روز قدس را نشانه تدین و فطرت آزادی طلبانه این مردم خواند و گفت: مردم مومن ری در دمای ۳۵ درجه بالای صفر و زبان روزه، حضور پرشوری در راهپیمایی روز قدس داشتند، تا نشان دهند، در هیچ شرایطی دست از حمایت مردم مظلوم فلسطین برنخواهند داشت.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران با اشاره به برگزاری با شکوه مراسم بیست و نهمین سالروز ارتحال امام خمینی(ره) در چند روز پیش، گفت: امام عزیزمان با الگوگیری از علی(ع) عمرشان را در دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالمان گذاشتند و اعلام روز قدس در جهت ایجاد اتحاد در جهان اسلام در مقابله با رژیم اشغالگر قدس، نشان دهنده این آرمان امام(ره) است، ایشان هرگز دفاع از مظلوم را فراموش نکردند.

حمل آدمک های ترامپ و نتانیاهو در بهارستان

روزه داران بهارستانی نیز با حضور در مسیرهای راهپیمایی در شهرهای «گلستان» و «نسیم شهر» و سر دادن شعار « نام امام و شهدا زنده است، نهضت ما همیشه پاینده است» بر مبارزه با رژیم اشغالگر قدس به عنوان یکی از آرمان های نهضت اسلامی تاکید کرده و خواستار حذف کامل اسراییل از نقشه جهان شدند.

این راهپیمایان با در دست داشتن آدمک هایی از ترامپ و نتانیاهو، نسبت به رفتارهای خصمانه و جنایت های استکبار جهانی ابراز انزجار کردند.

در شهرستان قرچک، نیز شاهد همراهی و آماده باش نهادهای خدمت رسان، مانند آتش نشانی، اورژانس و هلال احمر با راهپیمایان بودیم و همه اقشار مردم قرچک، به میدان آمده و اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی اسرائیل را محکوم و با مظلومان فلسطینی اعلام همدردی کرده و شعار « ما ملّتی نستوه و چون کوه استواریم، حامی مظلومان و دشمن استکباریم» سر دادند.

حضور جالب توجه روزه اولی ها در راهپیمایان روز قدس شهرستان فیروزکوه نیز بیش از دیگر شهرستان ها به چشم می خورد، آن ها با شعار «راه شهیدان ما، طریقِ عزّت ماست، پیروی از رهبری، عامل قدرت ماست» علاوه بر حمایت از مردم مظلوم فلسطین بر ادامه راه پرنور امام(ره) و شهدا و پیروی کامل از ولایت فقیه تاکید کردند.

زنان و مردان روزه دار شهرستان شهریار نیز امروز و همزمان با روز جهانی قدس، حماسه ای دیگر خلق کردند و با فریاد «آن که همیشه یار مظلومان است، جمهوری اسلامی ایران است» نشان دادند، که ذره ای عقب نشینی از آرمان های امام(ره) در مقابله با رژیم صهیونیستی را طاقت نمی آورند.

برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در ۴۰ نقطه استان تهران

به گفته رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، امروز ۴۰ نقطه از این استان شاهد برگزاری راهپیمایی پرشور روز جهانی قدس بود.

حجت الاسلام سید محسن محمودی ضمن تاکید بر اهمیت برگزاری پرشور و باشکوه مراسم روز جهانی قدس، به خبرنگار مهر گفت: امروز حمایت ما از مردم سوریه نیز در ادامه همین سیاست حمایت از مردم مظلوم فلسطین است، جمهوری اسلامی ایران هر کجا ظلمی را ببیند، طرف مظلوم خواهد بود، این ظلم اگر در بحرین یا میانمار، نیجریه، افغانستان، فلسطین، سوریه و یا عراق باشد، فرقی ندارد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با بیان این که مردم در ۴۰ نقطه استان تهران پای کار آمدند، تا به مظلومان فلسطینی اعلام کنند، که دست از حمایت آن ها بر نمی دارند، افزود: نابودی اسرائیل بسیار نزدیک تر از آن چیزی است، که تصور می کنیم و اقدامات و تحرکات این رژیم جعلی و حامیان مستکبرش در منطقه به دلیل همین است، که آن ها به خوبی این امر را درک کرده اند.