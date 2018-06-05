بیداری هدفمند شب های قدر از اهمیت ویژه ای برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی بامداد چهار شنبه در مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان که در حرم مطهر عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: قلب ماه های سال ۳ ماه است، ماه رجب و شعبان و سپس ماه مبارک رمضان و قلب ماه مبارک رمضان شب های قدر است و در روایات بر ۲ شب بیست و یکم و بیست و سوم توجه ویژه شده است و این دو شب را هر طور است دریابید.

امام جمعه موقت تهران افزود: بیداری هدفمند این ۲ شب مهم است وگرنه بیداران زیاد هستند و برخی غافل از خدا هستند و این بیداران نسخه دارند و هزار بار نام خدا را بر زبان می آورند و قرآن بر سر می گیرند و هدف آن است با این شب زنده داری دل زنده شود و دلی که از خدا جدا شده است احیا بشود.

وی در ادامه با اشاره به روایت «هشام» بیان داشت: در یک جمله این روایت آمده است که اگر کسی می خواهد از اهل بیت باشد باید از خود هر روز حسابرسی کند چرا که حساب قیامت بی تردید است و قدمی بی حساب نمی شود برداشت و باید بدانیم عمر و جوانی را در چه راهی صرف کرده ایم و مال را از چه راهی به دست آوردیم و در چه راهی صرف کرده ایم و همچنین از نماز بازخواست می شود که چگونه و با چه کیفیتی نماز را برپا داشته ایم و در مورد اهل بیت چه کاری انجام داده ایم و چقدر از اهل بیت الگو برداری کرده ایم.

عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان در ادامه اظهار داشت: در انسان پس از بازجویی از خود ۲ حالت ایجاد می شود اول اینکه خدا توفیق داده است در راهش قدم برداری و اعمال نیکویی همچون روزه داری و کمک به فقرا را در ماه مبارک رمضان انجام داده اید و در سلوک اجتماعی خداوند به مسئولین توفیق باز کردن گره مشکلات مردم را داده است و لازم است که کار خوب را در عرصه های مختلف ببینیم و دوم اینکه نباید بگوییم من، باید به عنایت خدا اشاره کنیم و از خدا تشکر کنیم که توفیق عمل صالح را داده است و نباید غرور داشته باشیم.

خاتمی بیان داشت: کسانی که غافل هستند اعمال غافلانه دارند و جهنم خود را می سازد و در حالت دوم در عرصه بازجویی انسان به گناه می رسد و در رابطه با گناه ۵ حالت است و جز معصومین هیچ کس دیگری بی گناه نیست و برخورد اول در رابطه با گناه این است که انسان گناه خود را توجیه کند و به دنبال استغفار نرود و مجاز نیستیم با پوشش تحلیل سیاسی غیبت کنیم و دروغ گفتن از نوع مصلحتی فقط بین زن و شوهر است برای زمان آشتی کردن اما اگر پیاپی دروغ بگوییم توجیه گناه محسوب می شود.

وی دومین برخورد با گناه را سنجیدن گناه خود با گناه دیگران دانست و گفت: کسانی هستند که گناه می کنند و توجیه نمی کنند اما گناه خود را با گناه دیگران می سنجند و در این زمینه باید خطوط قرمز خداوند را دید و گناه خود را کوچک نشمارید.

امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به برخورد سوم با گناه که نا امیدی است بیان داشت: اگر کسی به درجه ناامیدی رسید در شیب افتادن در دره گناه رسیده است و این وسوسه شیطان است و لذا هیچکس نباید در هیچ شرایطی از فضل خداوند ناامید باشد، همانطور که حضرت علی (ع) فرموده است؛ خدا همه گناهان را میامرزد و باید گناهان حق الناس پرداخته شود و در مورد حق الله اگر خاضعانه به سوی خدا بیایید توبه را می پذیرد همانطور که تا شب عاشورا «حر» از یاران یزید بود و گناهی از این بالاتر نبود و روز عاشورا که «حر» صادقانه پشیمان شد توبه اش پذیرفته شد لذا هیچ گاه نباید لطف خدا را پیش روی خود بسته دید و رکن اول توبه پشیمانی و رکن دوم تصمیم است.

خاتمی در ادامه اظهار داشت: حالت چهارم برخورد با گناه عقب انداختن توبه و توهم وقت زیاد داشتن است، لذا نباید فکر کنیم وقت بسیار زیادی داریم و نکته ای که قابل توجه است این است که یک مرتبه خداوند هر آنچه را که دارید می گیرد.

وی حالت پنجم را از آن کسانی دانست که گناه را توجیه نمی کنند و آن را کوچک نمی شمارند و از نعمت و رحمت الهی نیز مایوس نمی شوند و توبه را نیز به تعویق نمی اندازند و گفت: به کسانی که این ۵ ویژگی را دارند بشارت می دهیم که از سوی خداوند دعوت شده اند.