مواضع ترامپ ۲.۶ میلیون شغل را به خطر انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، جنگ تجاری رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ برای این مطرح شده بود که شغل‌های بیشتری ایجاد شود، اما مطالعات اخیر نشان می‌دهد که واقعیت برای سیاست «اول آمریکا» تلخ‌تر از این‌هاست.

آمریکا اخیرا تعرفه‌هایی را بر واردات فولاد و آلومینیوم که از متحدان این کشور، یعنی اتحادیه اروپا، مکزیک و کانادا، وضع کرده است. طبق این قانون واردات فولاد مشمول ۲۵ درصد و واردات آلومینیوم مشمول ۱۰ درصد جریمه خواهند بود.

جوزف فرانکویس، و لورا ام بوگمن، اقتصاددانان گروه مشاور ترید پارتنرشیپ، می‌گویند: این تعرفه‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه در مقابل آنها، باعث افزایش سطح اشتغال در صنعت فولاد آمریکا و صنعت فلزات غیرآهنی (به ویژه آلومینیوم) آمریکا، با ایجاد ۲۶۳۴۶ شغل خواهد شد، اما در بقیه اقتصاد باعث از دست رفتن ۴۷۰هزار شغل می‌شود.

طبق تحلیل‌ اتاق بازرگانی آمریکا، دیدگاه‌های تجاری ترامپ می‌تواند حتی باعث از دست رفت شغل‌های بیشتری هم بشود. طبق این تحلیل تعداد مشاغلی که در معرض ریسک هستند، ۲.۶ میلیون شغل می‌باشد.

رییس اتاق بازرگانی، تام داناهو در یادداشتی نوشت: لیست در حال رشد تعرفه‌های مطرح شده یا وضع شده توسط دولت ما، همچنین وضعیت نامشخص آینده قرارداد نفتا، پیشرفت اقتصادی‌ که تا به حال به آن دست یافته‌ایم را تهدید می‌کند.

پس از این که در پنج‌شنبه گذشته وزیر تجارت آمریکا، ویلبور راس، تعرفه‌های جدید را اعلام کرد، اتحادیه اروپا اعلام کرد این اقدام امریکا را با وضع تعرفه بر شلوارهای جین، ویکس، موتورسیکلت‌های هارلی‌دیویسون و سایر واردات سنتی آمریکا، تلافی خواهد کرد.