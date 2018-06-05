به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا اعلام کرد طبق ارزیابی های اولیه کارخانه ای که ایران با هدف تقویت ظرفیت غنی سازی اورانیوم راه اندازی می کند،‌ نقض تعهدات این کشور بر اساس توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ نیست.



مایا کاسیانیکیچ سخنگوی فدریکا موگرینی مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت «بر اساس ارزیابی اولیه، اقدام اعلام شده ایران به خودی خود نقض برنامه جامع اقدام مشترک - برجام - نیست. با این حال، این اقدام در مقطع حساس کنونی نمی تواند به افزایش اعتماد در قبال ماهیت برنامه هسته ای ایران کمک کند.»