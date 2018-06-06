دشمن به دنبال دوقطبی کردن ملت در داخل کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر عبادی شب گذشته در جمع عزاداران هیئت یا لثارات الحسین (ع) شهرستان بیرجند، با تاکید بر مغتنم شمردن لحظات لیالی قدر مخصوصا توسط جوانان، اظهار کرد: بهترین مقدرات می تواند در شب های قدر برای انسان رقم بخورد.

وی با بیان اینکه آنچه در شب های قدر برای انسان رقم می خورد به سختی قابل تغییر است، افزود: سطح خواسته ها را باید در راه معرفت الهی و درجات معنوی از خداوند متعال بالا برد.

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی اسلامی با اشاره به اینکه انسان دارای سه استعداد علمی، هنری و معنوی است، گفت: انسان از جهت معنوی وروحی استعداد فوق العاده ای دارد که متاسفانه دنیای امروز به خاطر چسبیدن به مادیت صرف این را فراموش کرده است.

وی با بیان اینکه دانشمندان امروز به دنبال ساخت ماشین زمان هستند در صورتی که استعداد معنوی می تواند انسان را دارای قدرت طی الزمان کند، عنوان کرد: ۹۹ درصد جوانان خود را دست کم می گیرند و سطح خود را پایین می برند اما در واقع استعداد جوانان ما ده ها برابر آنچه که خودشان تصور می کنند، است.

حجت الاسلام عبادی با اشاره به اینکه مهم ترین استعداد انسان استعداد معنوی است، بیان کرد: شب قدر گلستان معنویت است و باید از این گلستان تا هرچه قدر که توان داریم گل بچینیم.

وی با بیان اینکه کشور ایران با وجود بی طرفی در جنگ جهانی اول به دلیل نداشتن امنیت و استقلال خسارت های مالی و جانی زیادی را داشت، اظهار داشت: دشمن به دنبال این است که هر بلایی خواست بر سر مردم دربیاورد چراکه از رشد و پیشرفت ایران می ترسد.

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید هوشیار باشیم و مرهوب جنگ روانی دشمن نشویم، افزود: دشمن به دنبال دوقطبی کردن ملت در داخل کشور و تبدیل آن ها به مطالبات سیاسی است.

وی با بیان اینکه تمام بلاهایی که امروز بر سر ایران در می آید به دلیل رژیم اشغالگر قدس است، گفت: راهپیمایی روز قدس حکم جهاد فی سبیل الله را دارد لذا همه مردم باید در این راهپیمایی حضور پرشور داشته باشند.

حجت الاسلام عبادی با اشاره به اینکه آینده انقلاب اسلامی آشکار است و عاقبت روشنی دارد، عنوان کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری را نباید در خصوص دشمنان و انقلاب اسلامی دست کم گرفت.

وی ادامه داد: هرچه عشق به امام علی (ع) بیشتر باشد وضعیت انسان نیز بهتر و سبک زندگی اسلامی تر خواهد بود لذا باید اهل بیت (ع) را در زندگی الگو قرار داد.