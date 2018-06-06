به گزارش خبرنگار مهر، ناصر شهنازی درباره دلایل ناکامی تیم ملی والیبال ایران در رقابتهای لیگ جهانی گفت: امسال لیگ ملت های والیبال متفاوت است و همه تیم ها با هم بازی می کنند تا ارزش واقعی آنها مشخص شود. تیمی که قهرمان می شود باید از فیلترهای مختلف و راهی طورانی عبور کند. تیم قهرمان باید آمادگی جسمانی و ذهنی داشته باشد و با اصول و برنامه ریزی خاصی در این بازی ها شرکت کند.

وی ادامه داد: تمام تیم ها بعد از المپیک پوست اندازی می کنند. سال گذشته اکثر تیم ها جوانگرایی کردند و جوانها را به لیست اضافه کردند یا به کسانی میدان دادند که کمتر بازی کردند. این تیم ها در رقابتهای امسال، بازدهی همان برنامه خود را می بینند. آنها چون امسال رقابتهای والیبال به مسابقات قهرمانی جهان منتج می شود، با تمام قوا در لیگ ملتها شرکت کرده اند.

کارشناس والیبال ایران تاکید کرد: اینکه چرا ایران برنامه ریزی مناسبی برای این موضوع نداشت، بحث من هم هست. ما دنبال نتیجه هستیم. سالی که تمام تیم ها دنبال برنامه ریزی برای آینده هستند، ایران دنبال نتیجه است. ما آینده را فدای نتیجه می کنیم. امسال که تمام تیم ها دنبال برنامه ریزی برای بازی های جهانی هستند، ما برعکس از بازیکنان جوان استفاده می کنیم.

شهنازی با بیان اینکه باید کارمان را از یک جایی برای پوست اندازی شروع کنیم، تصریح کرد: چه جایی بهتر از جام ملتهای والیبال. منکر عملکرد بازیکنان باتجربه نیستم و هنوز که هنوز است غفور، موسوی، قائمی و معروف جزو بهترین های جهان هستن ولی شما نگاه کنید الان ایتالیا می رود ژاپن اما بازیکنی مثل زایتسف را با خودش نمی برد چون برنامه خاص خودش را دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا بازیکنان جوان از هفته سوم به لیست ایران اضافه می شوند؟ گفت: با دنیا در این مسائل متفاوتیم. آنها یک برنامه چهارساله را از الان تدوین و سپس اولویت بندی می کنند. ما این اولویت بندی را نداریم و به تمام مسابقات به یک چشم نگاه می کنیم. این شدنی نیست. باید ببینیم چه هدفی داریم. هدف ما باید المپیک ۲۰۲۰ باشد ولی بین آن باید اهداف کوتاه و میان مدت هم دیده شود.

کارشناس والیبال یادآور شد: برنامه ریزی تیم ملی باید علمی باشد. به نظرم فقط زمان ولاسکو بود که این برنامه ریزی و اولویت بندی در والیبال ما وجود داشت.

شهنازی در پایان گفت: توقعات از تیم ملی والیبال ما زیاد است چون همیشه نتیجه گرا هستیم. اگر اهداف از قبل مشخص باشد این فشار روانی ایجاد نمی شود. تیم های بزرگ دنیا که دارای سیستم های خاص هستند، دچار مشکل نمی شوند.