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۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۰۹

کی روش بعد از ورود به روسیه:

می‌خواهیم بهترین جام جهانی خود را رقم بزنیم

می‌خواهیم بهترین جام جهانی خود را رقم بزنیم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه حضور در جام جهانی رویایی بود که محقق شد، گفت: می خواهیم بهترین جام جهانی خود را رقم بزنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش بعد از ورود تیم ملی ایران به روسیه پیش از شروع جام جهانی گفت: حضور در روسیه رویایی بود که برای فوتبال ایران محقق شد. ما بعد از کارهای سخت به این رویا دست یافتیم. از حضور در این جام جهانی بسیار مفتخر و خوشحال هستیم.

وی که با سایت فیفا صحبت کرده است، ادامه داد: در جام جهانی تیم ملی ایران این فرصت را دارد تا با بهترین تیم ها شانه به شانه بشود و جزوی از این خانواده جذاب جام جهانی باشد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: می خواهیم این رویا را تاجایی که امکان دارد پیش ببریم. منتظر شروع بازی هایمان هستیم تا بهترین جام جهانی خود را رقم بزنیم.

کی روش در پایان گفت: احترام و درود خود را به سایر تیم ها و هوادارانشان می فرستیم؛ بخصوص مردم روسیه که این رقابت را میزبانی می کنند. برای همه شما جام جهانی فوق العاده ای را آرزو می کنم.

کد مطلب 4314257

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