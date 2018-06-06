به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش بعد از ورود تیم ملی ایران به روسیه پیش از شروع جام جهانی گفت: حضور در روسیه رویایی بود که برای فوتبال ایران محقق شد. ما بعد از کارهای سخت به این رویا دست یافتیم. از حضور در این جام جهانی بسیار مفتخر و خوشحال هستیم.

وی که با سایت فیفا صحبت کرده است، ادامه داد: در جام جهانی تیم ملی ایران این فرصت را دارد تا با بهترین تیم ها شانه به شانه بشود و جزوی از این خانواده جذاب جام جهانی باشد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: می خواهیم این رویا را تاجایی که امکان دارد پیش ببریم. منتظر شروع بازی هایمان هستیم تا بهترین جام جهانی خود را رقم بزنیم.

کی روش در پایان گفت: احترام و درود خود را به سایر تیم ها و هوادارانشان می فرستیم؛ بخصوص مردم روسیه که این رقابت را میزبانی می کنند. برای همه شما جام جهانی فوق العاده ای را آرزو می کنم.