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۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۲۵

از سوی ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛

زمان و مکان راهپیمایی روز جهانی قدس در کرمانشاه اعلام شد

زمان و مکان راهپیمایی روز جهانی قدس در کرمانشاه اعلام شد

کرمانشاه- ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه عموم مردم انقلابی را به شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه طی اطلاعیه‌ای عموم مردم انقلابی کرمانشاه را به شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کرد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه جمعه هجدهم خرداد ۱۳۹۷ را زمان برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر کرمانشاه اعلام کرد.

همچنین در اطلاعیه ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه آمده است که این راهپیمایی پرشور ساعت ۱۱ صبح روز جمعه از میدان آیت الله کاشانی؛ مصدق؛ به سمت مسجد جامع کرمانشاه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4314260

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